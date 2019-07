Výroba zvířátek z žinylky u Stezky korunami stromů

Lipno nad Vltavou - Na nedělní odpoledne je pro děti připraven tradiční animační program u Stezky korunami stromů Lipno. Od 14:00 do 16:00 si oblíbený maskot lišák Fox nachystal svou tvořivou dílnu. Tuto neděli čeká účastníky výroba zvířátek z žinylky. Lišákova dílna je umístěna na prostranství přímo pod věží Stezky korunami stromů. V průběhu animace je na Stezce připraven také speciální kvíz. Děti budou nacházet indicie ukryté po cestě do korun stromů, ze kterých složí výsledné heslo. Na oplátku za něj získají Foxíky do svého Foxpasu.