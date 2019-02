Výstava "Jsem pěstoun" v Kaplici

Kaplice - Ve dnech 18. až 28. února 2019 je v Kaplici k vidění putovní výstava „Jsem pěstoun“.

Výstava je v galerii Kinokavárny, Linecká 434, Kaplice.

Oficiální zahájení se uskuteční dne 20. 02. 2019 v 15:30 hodin. Oficiálního zahájení se zúčastní Mgr. Helena Kavanová, sociální pracovník NRP pro Jihočeský kraj v projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který se podílí na organizaci putovní výstavy v našem kraji. V rámci oficiálního zahájení proběhne mimo jiné také beseda se zájemci o pěstounskou péči a případně i o osvojení. Na besedu se dostaví Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová z Centra podpory pěstounských rodin PREVENT. Výstava byla vytvořena v rámci projektu „Hledáme rodiče“ a je zapůjčená od Hledáme rodiče, o. p. s. Zároveň je společnou iniciativou členů „Pracovní skupiny pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji“, jejíž snahou je podpořit toto téma a více jej přiblížit široké veřejnosti. Výstava Vás seznámí prostřednictvím fotografií s konkrétními pěstouny a s tím, co pro ně pěstounství znamená. Dozvíte se, jak pěstounská péče ovlivňuje jejich život. Hledáme rodiče, o.p.s. Zřizovatelem je Nadace J&T, projekt navazuje na úspěšnou kampaň Hledáme rodiče. Mezi cíle projektu patří vyhledávání a oslovování vhodných adeptů na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Dalším cílem je snížení počtu dětí v ústavních zařízení a legislativní změna týkající se zákazu umisťování dětí do 7 let do ústavních zařízení.

Mezi hlavní nástroje patří webové stránky www.hledamerodice.cz s online poradnou.