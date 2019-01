Kulturní a informační centrum Velešín pořádá výstavu olejomaleb Ley Konvalinkové ,,Křídla motýlí‘‘. Vernisáž se koná v pátek 6. října od 19 hodin ve výstavní galerii Jakub ve Velešíně. Doprovodný program: Šárka Havlíková (improvizace na flétny), Aysha (orientální tanec), Paraván (folkrock). Otevírací doba výstavy: pondělí až pátek od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 12 hodin.