Výstava Ztracená paměť? o místech nucené práce

Český Krumlov - Putovní výstava s názvem Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR dorazí v říjnu do Českého Krumlova Ve čtvrtek 4. října bude ve vestibulu Městského úřadu Český Krumlov zahájena putovní výstava nazvaná Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice. Jejím autorem je německý historik Alfons Adam, připravil ji Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s organizacemi Živá paměť, Antikomplex a Památník Flossenbürg. V Českém Krumlově výstavu pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži (CPDM) v rámci projektu Multikulturní svět kolem nás 2018. „Celkově výstava nabízí 20 panelů, které návštěvníky zavedou do osmnácti měst, obcí i opuštěných oblastí, ve kterých byli během druhé světové války nuceni pracovat pro Třetí říši lidé z mnoha evropských zemí. Jednalo se o Židy, Romy, Poláky, takzvané východní dělníky, západoevropské civilní pracovníky, válečné zajatce a tak dále,“ říká Jana Svobodová z Informačního centra pro mládež, projektového pracoviště CPDM. Aktuální podoba míst je doprovozena výpověďmi pamětníků a původními historickými fotografiemi. Kromě autora výstavy se na textech podíleli Viola Jakschová (Živá paměť), Terezie Vávrová (Antikomplex) a Ivan Rous (Severočeské muzeum v Liberci). Výstava Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR potrvá v Českém Krumlově do konce října. Projekt Multikulturní svět kolem nás 2018 je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a městem Český Krumlov.