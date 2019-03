Českokrumlovsko - KČT Start Český Krumlov zve na "Zahájení jarních kilometrů" ve spolupráci KČT České Budějovice.

Jedenáct kilometrů dlouhý výlet vede V. Augustin. Odjezd je vlakem v 9.05 do Kájova, zde je výdej sázenek od 8.20 do 9.20. Trasa: žel. stanice Kájov, nezn. cestou přes Záhorkov, kolem Obecního vrchu a Dlouhého vrchu k samotě i TIM Malotín. Dále po M zn. k TIM Jezvinec. Odtud po Ž zn. přes Novosedly do Kájova. Zpět vlakem v 12.47, 14.46, 16.51, 18.50.