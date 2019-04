Zámek na víkend otevírá chodbu plášťového mostu a další lahůdky

Český Krumlov - Prohlédnout si Bellarii, Paraplíčko a chodby Plášťového mostu na zámku v Českém Krumlově, všechno zdarma, můžete tento víkend u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, po oba dny od 10 do 16 hodin. Bellarii a Paraplíčko můžete navštívit kdykoli, sami bez průvodce, ale na prohlídku chodeb Plášťového mostu si musíte vyzvednout volnou vstupenku, a to v zámecké pokladně (na II. zámeckém nádvoří) v sobotu a v neděli od 8.45, jen do vyčerpání kapacity (a rezervovat je nelze), a provede vás tam průvodce!

Časy a jazykové mutace prohlídek: Český Jazyk: 10:00, 12:00, 13:00, 15:00 a 16:00, anglický jazyk: 11:00 a 14:00, kapacita prohlídkové skupiny: max. 25 osob.

Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a současně velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, k níž můžeme v českých zemích jen těžko hledat obdobu. Letohrádek je situován mezi dvěma stromovými kulisami na západní straně nevelkého parteru disponovaného na příčnou osu zahrady.

Protáhlá osmiboká dvoupodlažní stavba, s otevřenou galerií v patře, s mansardovou střechou, krytou šindelem, završuje dvojitou zahradní terasu. Střechu dále zdobí dvě měděné vázy a dvojice vikýřů s tzv. volskými oky (tzn. oválnými okenními otvory). Na jižní fasádě se výrazně uplatňuje dvojité točité schodiště s kovaným zábradlím. Fasáda letohrádku je plasticky rozčleněna růžovými meziokenními lizénami a šambránami oken. Ve vodorovné rovině jsou štukové římsy doplněny bílými plochami s čabrakovými motivy. Šambrány okolo arkádových oken horního galeriového patra jsou ozdobeny volutami. Ploché a vpadlé části fasády jsou v barvě holubičí šedi. Horní část fasády je završena fabionovou římsou.

Podnož letohrádku, horní obdélníková terasa, je přístupná dvěma dvouramennými schodišti. Opěrné zdi terasy a schodišť jsou členěny pilastry. Balustráda po obvodu terasy a schodišť je dekorována štukovými volutami. Všechny plastické články jsou bílé, ostatní plochy jsou v barvě holubičí šedi.

Dolní terasa s opěrnými zdmi z lomového zdiva je přístupná ze strany parteru dvěma zalomenými kočárovými rampami. V místě osy pohledu na letohrádek je opěrná kamenná zeď dolní terasy doplněna nikou a drobnou fontánkou. Hrana jižní zdi této terasy a opěrné zdi kočárových ramp jsou korunovány kamennou profilovanou římsou.



Paraplíčko - expozice zahradního muzea, zásobní zahradnictví

Vstup z Důlní ulice

Pojem "Paraplíčko" označuje objekt situovaný v jižním cípu areálu zásobního zahradnictví zámku Český Krumlov.

Objekt, vybudovaný patrně již v 15. století, původně sloužil fortifikačním účelům. Stavba se skládá z prostřední obdélné stavby, k níž z obou stran přiléhají oválné bašty (jihovýchodní bašta je s baštou jihozápadní propojena sklepem). V roce 1815 rozhodl kníže Josef II. Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu o zřízení vyhlídkového místa na místě staré bašty v areálu tzv. Horské zahrady, avšak ke stavbě samotné bylo přikročeno až roku 1824. Stará kruhová bašta tak získala novou podobu s šindelovým kruhovým zastřešením ve tvaru paraplete na masivním dřevěném sloupu, zapuštěným hluboko skrze klenbu, odkud působil pákový mechanismus, který umožňoval otevírání a uzavírání stříšky. V roce 1830 došlo k poruše pákového mechanismu, který byl nahrazen klikou.

Paraplíčko, vybudované v nejvyšším místě zámecké zahrady a reprezentující vrchol celého programu vycházkové stezky Horské zahrady, se však nevyužívalo jen jako vyhlídkové místo, ale také jako sladový objekt. V rozsáhlých sklepních prostorách, do nichž je zapuštěn zdvihací mechanismus paraplíčka, zámečtí zahradníci skladovali rostlinné produkty a sazenice a v půdních prostorách uchovávali zahradnické náčiní. Horská zahrada zažila období rozkvětu v první třetině 19. století a až do konce 19. století byla pravidelně udržována a využívána jako "vycházková zahrada". Poté následovalo období jejího úpadku a v důsledku nedostatku péče většina plochy zahrady zarostla náletovými dřevinami a objekt Paraplíčka chátral. V roce 2009 zahájil NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích projekt rekonstrukce Horské zahrady, jehož cílem je rozsáhlá památková obnova a zpřístupnění přírodně krajinářské zahradní úpravy z počátku 19. století široké veřejnosti. V rámci téhož projektu byla v roce 2016 dokončena stavební obnova objektu Paraplíčka.

Paraplíčko, "altánek se zdvihacím mechanismem", je skutečným unikátem, jediným dochovaným v Evropě. V jeho obnovených půdních prostorách byla vytvořena expozice zahradního muzea. V budoucnu tak budou mít návštěvníci možnost pokochat se nezapomenutelným výhledem na Český Krumlov a navštívit expozici, která se váže k historii místa. V muzeu bude vystaveno historické zahradnické nářadí a různé jiné artefakty a ve sklepních prostorách různé typy květináčů, které naznačí způsob ukládání zahradních produktů a sazenic, podobně jako je tomu v českokrumlovském klášteře klarisek. Pracovníci zámku tímto způsobem zachovají původní funkci těchto prostor.

www.zamek-ceskykrumlov.cz