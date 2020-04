Infocentrum Český Krumlov

Adresa: Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

E-mail: info@ckrumlov.info

Web: www.ckrumlov.cz/info

Jednou z úloh infocentra je podávat příchozím návštěvníkům bezplatné informace. Přijďte se zeptat, zavolejte, napište - rádi Vám poradí. Otevřeno má od 9 hodin od rána každý den, včetně víkendů, v zimních měsících je otevřeno do 17 hodin, na jaře a na podzim do 18 hodin a v létě do 19 hodin.

Horní Planá

Turistické informační centrum Horní Planá

Adresa: Náměstí 8 382 26 Horní Planá

Telefon: +420 380 738 008

E-mail: info@sumava-lipno.eu

Web: https://www.facebook.com/KICHorniPlana/

Kaplice

Kulturní a informační centrum Kaplice

Adresa: Linecká 305, 382 41 Kaplice

Telefon: +420 380 311 388

E-mail: infocentrum@kickaplice.cz

Web: www.mestokaplice.cz

Infocentrum nabízí prodej map, pohlednic, turistických známek a vizitek, pamětní mince. Velký výběr propagačních letáků z širokého okolí. Předprodej vstupenek na kulturní akce v Kaplici, včetně Kina Kaplice.

Lipno nad Vltavou

Infocentrum Lipno

Adresa: Lipno nad Vltavou 87 382 78 Lipno nad Vltavou

Telefon: +420 380 736 053

E-mail: infocentrum@lipno.info

Web: https://www.lipno.info/infocentrum.html

Infocentrum v Lipně nad Vltavou Vám celoročně poskytuje informace a vše potřebné pro to, aby Vaší pohodové dovolené na Lipensku nic nechybělo.

Velešín

Turistické informační centrum

Adresa: Nám. J. V. Kamarýta 89, 382 32 Velešín

Telefon: +420 725 919 382

E-mail: infocentrum@velesin.cz

Web: http://www.kicvelesin.cz/ic-velesin/

Velešínské informační centrum najdete v horní části historického náměstí J. V. Kamarýta č. 89 v nově opravené budově bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba. V našem infocentru získáte užitečné informace všeho druhu nejen o městě Velešíně a jeho okolí, ale také o malebném mikroregionu Pomalší v jehož středu se nacházíme. Budova bývalého kostela, v níž je informační centrum zřízeno, skýtá prohlídku dalších zajímavých prostor. Ať je to návštěva městského muzea nebo některé z výstav v Galerii Jakub na půdách objektu.

Vyšší Brod

Turistické informační centrum Vyšší Brod

Adresa: Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod

Telefon: +420 380 746 627

E-mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz

Web: http://www.ivyssibrod.cz/turisticke-informacni-centrum-vyssi-brod_185.html

Informační centrum sídlí v budově historické radnice vévodící centrální části náměstí. Radnice zbyla jako jediná z dřívější prostřední řady domů zničené požárem v 16. století.