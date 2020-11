- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY:

Městský úřad Český Krumlov

Městský úřad Český Krumlov opětovně upozorňuje na omezené úřední hodiny (pouze pondělí 8.00 – 13.00 a středa 12.00 – 17.00 hod.), mimo tento uvedený čas mohou být klienti odbaveni pouze po předchozím objednání (prostřednictvím online rezervací http://obcan.ckrumlov.info/…/obcan_on_line_rezervace.xml, příp. e-mailem, telefonicky).

V současné době se před budovou městského úřadu v Kaplické ulici hromadí klienti, kteří nejsou objednaní, ale domáhají se odbavení. Tito klienti se navíc v rozporu se všemi hygienickými pravidly shromažďují v prostoru vestibulu, do kterého se dostávají ve chvíli, kdy budovu někdo opouští a dveře se otevřou zevnitř (mimo omezené úřední hodiny je vchod uzamčen).

Bez objednání si mohou klienti přijít na úřad vyřídit své záležitosti pouze v pondělí a ve středu, v ostatní dny je potřeba si schůzku na úřadě objednat. Předem objednaného klienta si příslušný pracovník města vyzvedne u vstupu do úřadu a po vyřízení jeho záležitosti jej opět vyprovodí k východu z budovy.

Žádáme proto všechny návštěvníky, aby současná omezení respektovali. Úřad se snaží vycházet klientům maximálně vstříc, ale je potřeba, abychom se všichni chovali ohleduplně a tím zamezili nešťastným situacím, ke kterým aktuálně ve vstupním prostoru úřadu dochází.

Informace pro rodiče

Do Základní školy Za Nádražím v Českém Krumlově mohou své děti umístit zaměstnanci IZS a nově dle pokynu hejtmanky Jihočeského kraje i zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR.

Mateřská škola Za Nádražím prozatím využita není, neboť mateřské školy zřizované městem Český Krumlov jsou stále v provozu.

Kam na jídlo



Káva, sladkosti a snack

Authentic Café - rodinná cukrárna a kavárna, vlastní výroba zákusků a dortů, obejdnávky průběžně, okénko a rozvoz pátek-neděle 10:00-17:00

Bistro Kolektiv - bistro s kávou od La Bohéme, dezerty, saláty, sendviče, wrapy, chlebíčky - okénko otevře od 23. 10.

Café InVivo - italská káva, koláče, pralinky, drobné snacky, okénko se chystá…

Cafe Synagoga - patisserie, sendviče, výběrová káva Doubleshot, okénko úterý-pátek 14:00-17:00, sobota 10:00-17:00, neděle 10:00-14:00

Drunken Coffee - kavárna s výběrovou kávou z pražírny Fragaria Coffee, domácí dortíky a zákusky, otevřeno denně 12:00-17:00

Kino-kavárna Luna - dorty a zákusky z domácí cukrářské výroby, káva, rozvoz dortů, okénko 10:00-16:00

Masná130 - espresso bar s výběrovou kávou od Has Bean, z okénka ke kafi skořicové šneky, slané šneky, bábovka, pátek - neděle 12:00-16:00

Nonsolocaffé - italská káva z okénka italského obchůdku s kavárnou, okénko se chystá

Omnes Caffé Arleta - italská káva, dezerty z domácí cukrářské výroby, pralinky, okénko otevřeno denně: pondělí-pátek 11:00-17:00, sobota 10:00-18:00 a neděle 10:00-17:00

Pražírna Ideál - káva z vlastní pražírny, drobné zákusky, uterý-pátek 10:00-19:00, sobota-neděle 11:00-19:00

Retro Cafe Pražírna Kávy - restaurace s vlastní pražírnou kávy

Rozvoz jídel a výdejní okénka restaurací

Na webu ckrumlov.info je denně aktualizována aktuální nabídka poledních menu krumlovských restaurací. Některé z nich rozvážejí jídlo i ve večerních hodinách.

Bistro Topinka - okénko do Topinky otevřeno pátek 11:00-19:00, sobota 10:00-20:00 a nedělě 10:00-14:00

Cikánská jizba - rozvoz tradičních domácích halušek, rozvoz denně 11:00-12:00 (objednávky den předem)

Egon Café a Pizzerie Marie - rozvoz 13:00-20:00, burgry, pizza

Hotel Gold - výdej poledního menu z okna v menu boxech nebo do vlastních nádob v pracovní dny 11:00-14:00

Hungry Birds - okénko úterý-sobota 14:00-18:00

Jelenka - rozvoz nebo výdej v okénku, denně 11:00-20:00

Laibon - vegetariánská restaurace, polední menu

Non Viet - výdejní okénko 9:00-20:00, rozvoz 10:30-14:00

Papa's Living Restaurant - okénko a rozvoz denně mezi 11:00 a 19:30 (objednávky od 9:30)

Pizzeria Cosa Vostra - pizza s sebou, víkendy 11:00 - 20:00

Pod Radnicí - prodej obědů z výdejního okénka

Pršuterie Klika - okénko pátek-sobota 12:00-20:00

Rožmberská bašta - výdej obědů od pondělí do pátku 10:30-13:30

Retro Cafe Pražírna Kávy - kává s sebou, rozvoz jídel a výdejní okénko pro polední menu pondělí až pátek 11:00-14:00

TenisCentrum - obědy z výdejního okénka nebo rozvoz, pondělí-pátek 11:00-15:00

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

