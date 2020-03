150 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS)

155 Zdravotní záchranná služba (ZZS)

158 Policie České republiky (PČR)

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

156 Městská policie (MP)

Lékařská pohotovostní služba na Českokrumlovsku

Služba poskytující v nezbytném rozsahu neodkladnou ambulantní péči občanům v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba - Český Krumlov

Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Vedoucí sestra: Renata Chmelová

T +420 380 717 646

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin

SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS se nachází v I. patře budovy "I" v areálu Nemocnice Český Krumlov (viz. mapa areálu). Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová ("D") a chirurgická ambulance ("E") Nemocnice Český Krumlov, a.s., případně gynekologická ambulance ("B"). LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení ("B") Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Lékařská pohotovostní služba - Kaplice

Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice

Vedoucí sestra: Hana Koclířová

T +420 380 313 045

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin

SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS Kaplice se nachází v přízemí budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, a,s., případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Lékařská pohotovostní služba - Horní Planá

Náměstí 45, 382 26 Horní Planá

Vedoucí sestra: Gabriela Jirsíková

T +420 380 748 114

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin

SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS Horní Planá se nachází v samostatné budově v dolní části náměstí Horní Plané, vedle budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, a,s., případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.