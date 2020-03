Město Český Krumlov má pro nakládání s komunálním odpadem a jeho využitelnými složkami zaveden níže uvedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu umístěného ve sběrných nádobách (popelnice, kontejnery):

1. Kontejnery o objemu 1 100 l, popelnice o objemu 110 l - směsný komunální odpad

Pondělí - historické centrum města (MČ Vnitřní Město + Latrán + Linecká), Chvalšinská ulice, MČ Nové Dobrkovice, MČ Špičák, MČ Plešivec včetně sídliště, Krásné údolí, sídliště Mír, Nové Domovy

Úterý - MČ Vyšný ves, Vyšný sídliště, Vyšehrad, Nádraží

Středa - MČ Slupenec, MČ Nové Spolí, historické centrum

Čtvrtek - centrum města

Pátek - sídliště Mír, Plešivec, Nádraží, Vyšehrad, Domoradice, Tovární, U Trojice, Horní Brána, Slupenec, Objížďková, Rooseveltova, Na Moráni, kontejnery historické centrum

Sobota - od poloviny června do konce září - kontejnery historické centrum

Neděle - celoročně - kontejnery historické centrum

Svátky - svoz standardně stejně jako v příslušný pracovní den

Sběrný dvůr Český Krumlov

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou či nepatří do běžných kontejnerů. Na sběrném dvoře Vám obsluha poradí s roztříděním dovezeného odpadu.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav).

Telefon: 380 711 837.

Provozní doba skládky Pinskrův dvůr: pondělí-pátek 7.00 - 14.30, telefon: 602 428 018

Provozní doba Pondělí, středa 14.30 - 18.00 Úterý, pátek 8.00 - 11.30 Sobota 10.00 - 16.00 Čtvrtek, neděle zavřeno

Podrobné informace o odpadovém hospodářství města Český Krumlov najdete zde.

Horní Planá

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:

Poplatek občané Horní Plané: 450 Kč/osoba ročně

Poplatek za rekreační objekt: 1000 Kč ročně

Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 15.6. Poplatek uhraďte na účet číslo: 187 591 698 / 0300. Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka. Specifický symbol: Občan Horní Plané: 1, Rekreační objekt: 3

Nově vybudovaný sběrný dvůr města Horní Planá se nachází v ulici V domkách (areál HSO). Provozovatelem sběrného dvoru je firma FCC České Budějovice, s.r.o., v této provozní době:

středa, čtvrtek : 14:00 – 19:00 hod.

pátek : 11:00 – 19:00 hod. (12:00 – 12:30 polední pauza)

sobota : 08:00 – 16:00 hod. (12:00 – 12:30 polední pauza)

Odpovědný vedoucí zařízení – Marian Klimek (mob. 606 634 442), informace FCC České Budějovice, s.r.o. – p. Jaroslava Řezáčová (tel. 380 735 800, mob. 602 351 867).

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Horní Plané a fyzické osoby, které vlastní stavbu k individuální rekreaci ve správním obvodu města Horní Planá, mohou po předložení občanského průkazu ve sběrném dvoře předat odpady zdarma.

Podnikatelé mohou své odpady ve sběrném dvoře předat pouze za úplatu po předchozí dohodě s provozovatelem, firmou FCC České Budějovice, s.r.o. informace – p. Jaroslava Řezáčová (tel. 380 735 800, mob. 602 351 867).

Více zde.

Kaplice

Sběrný dvůr Kaplice, Omlenická ulice, odpovědná osoba: Milan Hudec tel. 380 426 711. www.tskaplice.cz

Provozní doba:

Pondělí 10:00 - 18:00

Úterý 8:00 - 16:00

Středa ZAVŘENO

Čtvrtek 10:00 - 18:00

Pátek 8:00 - 16:00

Sobota 8:00 - 12:00

Neděle ZAVŘENO (Polední pauza: 12:30 - 13:30)

Pro občany Kaplice a přilehlých osad je uložení odpadu zdarma, pro podnikatelské subjekty bude vystaven doklad o uložení odpadu.

Více zde.

Velešín

Sběrný dvůr

Pro občany města Velešín a okolních obcí, které mají možnost ukládat odpad (Ločenice, Mojné, Zubčice, Zvíkov, Římov, Besednice) je upravena provozní doba.

Provozní doba od 1. 11. do 28. 2.:

pondělí až čtvrtek 11:00 – 16:00

pátek 9:00 – 16:00

sobota 8:00 – 13:00

Provozní doba od 1. 3. do 31. 10.:

pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00

pátek 10:00 – 17:00

sobota 8:00 – 13:00

Pro podnikatele je v případě výkupu odpadu (železo, barevné kovy, baterie) nebo uložení odpadu provozní doba: od 1. 11. do 28. 2. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 16:00, sobota 8:00 – 13:00; od 1. 3. do 31. 10. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 17:00 sobota 8:00 – 13:00 Pavel Peroutka, odpadový hospodář 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz Sběr potravinářských olejů a tuků na sběrném dvoře - zde je umístěna plastová nádoba, do které lze tento druh odpadu ukládat.

Více zde.

Větřní

Provozní doba sběrného dvora:

pondělí 14:00 - 19:00 (letní čas) 14:00 - 17:00 (zimní čas)

úterý zavřeno

středa 14:00 - 19:00 (letní čas) 14:00 - 17:00 (zimní čas)

čtvrtek zavřeno

pátek 11:00 - 19:00 (letní čas) 11:00 - 17:00 (zimní čas)

sobota 08:00 - 16:00

neděle zavřeno

Sběrný dvůr v městě je v provozu v oploceném areálu v Šumavské ulici ve Větřní. Obyvatelé města Větřní a místních částí zde mohou bezplatně odevzdat vybrané druhy odpadů. Jedná se o velkoobjemový odpad, nově je odebírán i nebezpečný odpad a stavební odpad z drobných rekonstrukcí v bytě v omezeném množství - do 1 m3 za měsíc, zdarma se můžete zbavit i 5 ks pneumatik od osobních aut za rok. Sběrný dvůr zůstává i místem zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů.

Osoby, které neprokáží pobyt na území města, a podnikatelé mohou využívat sběrný dvůr a ukládat odpad za úplatu dle ceníku.

Více zde.

Vyšší Brod

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí 08:00 - 11:00

Úterý 08:00 - 11:00 14:00 - 17:00

Středa Zavřeno

Čtvrtek 08:00 - 11:00 14.00 - 17:00

Pátek 08:00 - 11:00

Sobota 09:00 - 12:00

Sběrný dvůr a kompostárna jsou umístěny v prostoru bývalé skládky DPO (příjezd směrem ze silnice na Studánky). Více zde.