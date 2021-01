Podle Suchana jsou Kvadrantidy prvním mimořádnějším úkazem roku na obloze. "Mají i vysokou frekvenci, nějakých 110 meteorů za hodinu. Ale rok 2021 bude lehounce problematický v tom, že bude vycházet Měsíc," řekl Suchan. Podle jeho slov Měsíc kolem 3. ledna vyjde v 21:00.

"Takže proto je třeba kouknout na ně brzy, dívat se jakmile se úplně setmí. Kvadrantidy mají radiant relativně nízko nad obzorem, takže už po setmění nějaké vidět budou," řekl Suchan. "Ale podívat se 3. ledna na oblohu má určitě smysl a krásně to zapadá do současných opatření, kdy se po deváté stejně nemůže ven," dodal. Zdůraznil také, že lidé musí vyrazit do míst bez světelného znečištění, z města meteory neuvidí.

Radiant Kvadrantid, tedy místo odkud meteory zdánlivě vylétají, se nachází na pomezí souhvězdí Pastýře a Draka. Právě tam bývalo souhvězdí Zední kvadrant, podle kterého roj získal své jméno. Mezinárodní astronomická unie však toto souhvězdí zrušila v roce 1922.

Dobré podmínky pro pozorování Perseid

Mateřským tělesem Kvadrantid je pravděpodobně fragment nyní již neexistující komety. V roce 1490 způsobila meteorický déšť pozorovaný z čínského města Čching-jang, patrně souvisel s jejím zánikem.

Podle astronomů rok 2021 přinese obzvlášť dobré podmínky pro pozorování letního, oblíbeného meteorického roje Perseidy. Jejich maximum nastane v noci na 13. srpna, čtyři dny po novu. Nebude tedy rušit Měsíc.

Velkou nebeskou událostí bude v roce 2021 také částečné zatmění Slunce viditelné z území Česka a Slovenska. Lidé ho spatří 10. června.