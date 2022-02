Proxima d je jednou z nejmenších exoplanet, které byly dosud objeveny, váží pouhou čtvrtinu hmotnosti Země. Zároveň je také třetí nalezenou exoplanetou, která obíhá právě kolem Proximy Centauri. A ačkoliv je její povrch pravděpodobně neobyvatelný, její detekce naznačuje, že je těsně za branami sluneční soustavy ještě spoustu exoplanet, které je možné objevit. A kdo ví? Třeba na jedné z nich žije mimozemská civilizace.

Proxima d joins Proxima b and c for a triple-planet system in our closest neighbour, showing us once more that multi-planetary systems are very common and that low-mass M-dwarfs are full of surprises. Is this the last planet orbiting Proxima? Time will tell. pic.twitter.com/987PBStlFn