Byl na vozíku, nyní může opět chodit. Muži pomohl přelomový páteřní implantát

/VIDEO/ V roce 2017 měl Michel Roccati nehodu na motorce, po níž zcela ochrnul na spodní část těla. O tři roky později se však stalo něco, co do té doby pokládal za nemožné. Muž začal opět chodit, a to díky objevu nového míšního implantátu. O průlomové novince, která v budoucnu může zcela změnit životy řady ochrnutých, informuje agentura AFP.

Schéma umístění implantátu v páteři | Foto: Wikimedia Commons, NeuroRestore, press materials, CC BY-SA 4.0