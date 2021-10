Kdo si chce vyzkoušet, jak kosmonauti vidí nejslavnější světové památky a přírodní zajímavosti, například Velkou čínskou zeď či Grand Canyon, má šanci. A ani nemusí čekat na pozvánku od Elona Muska, Jeffa Bezose či Richarda Bransona k cestě raketou. Již v roce 2024 si podobný zážitek vychutnají zájemci, kteří si koupí vstupenku na let speciálním balonem společnosti World View na hranici vesmíru.

„Epické pětidenní cesty stratosferickým balonem dostanou cestovatele do výšky sto tisíc stop nad některá nejkrásnější místa na planetě," píše CNN. Sto tisíc stop je zhruba 30 kilometrů. Podle společnosti World View lze v této výšce lze pozorovat zakřivení Země i temnotu vesmíru.

Za jedno místo ve stratosferickém balonu zájemci zaplatí padesát tisíc dolarů, v přepočtu necelých 1,1 milionu korun. „To je levnější, než mnohé expedice na Mount Everest," nastiňuje CNN.

Z balonu i vrtulníků

Společnost World View již postavila první plochu pro start balonu nedaleko amerického národního parku Grand Canyon. „Dalšími cíli je příprava podobných stanovišť u Velkého korálového útesu v Austrálii, národního parku Serengeti v Keni, míst, kde se vyskytuje polární záře v Norsku, Amazonie v Brazílii, pyramid v Gize, a Velké čínské zdi. Tyto lokace společnost nazývá Sedm divů světa, Stratosferická edice," píše CNN.

Za pět dní lidé podle plánů vystoupají do výšek několikrát. „Myšlenkou projektu je, že lety budou startovat ze sedmi zmíněných prémiových lokací. Balon vyzvedne osm pasažérů a dva členy do čtyřnásobné výšky, než v jaké létají komerční letadla. Každý z výstupů balonu bude trvat od šesti do osmi hodin. Na palubě si cestující vychutnají i občerstvení, k dispozici bude bar a datové připojení na internet," zmiňuje CNN.

Zdroj: Youtube

Zájemce o let čeká nejen cesta stratosferickým balonem. Během pětidenního výletu budou mít účastníci možnost doplnit let na hranici vesmíru také dalšími leteckými zážitky. „Mezi nimi vyhlídkové lety helikoptérou či horkovzdušnými balony," nastínil ředitel společnosti World View Ryan Hartman, Pro start a objevování jak z výšky hranice vesmíru, tak třeba z vrtulníku, si lidé budou muset zvolit jednu ze sedmi nabízených startovacích lokací.

Rezervace míst pro tento zážitek již byla spuštěna, svoje místo si lidé objednají po zaplacení zálohy ve výši pět set dolarů (v přepočtu necelých jedenáct tisíc korun).

Doba balonová

Společnost World View se svojí aktuální nabídkou letu na hranici vesmíru ve stratosferických balonech není jediná. Podobných nabídek v posledních letech přibývá. V roce 2024 chce první balony do výšek vypustit i další americká společnost, Space Perspective. „V tomto případě je cena vyšší - 125 tisíc dolarů za místo," uvádí CNN. V přepočtu jde o částku 2,7 milionu korun.

Podle zástupců společnosti Space Perspective je cena dána například jinou chemickou látkou, která bude použita pro pohon balonu. „V balonovém závodu je tato společnost o kousek dále, než firma World View. Letos v červnu se jí totiž povedlo uskutečnit zkušební let," uvádí CNN.

Zdroj: Youtube

Kromě balonů je zde samozřejmě možnost letu v raketách či kapsulích, jakou si letos užili miliardáři Jeff Bezos či Richard Branson.