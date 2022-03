Možnost odhalování tajemných biologických náznaků je v posledních letech žhavým tématem. Například nedávný objev fosfinu v naší Sluneční soustavě v atmosféře Venuše vyvolal spekulace, že by tato chemikálie mohla být známkou nějaké mikrobiální formy života.

Odborníci na dálkový průzkum Země v této souvislosti nedávno přišli také s nápadem, jak na vzdálených planetách detekovat zelené rostliny, které využívají fotosyntézu. Řešením je infračervené světlo, chlorofyl totiž sice viditelné světlo absorbuje, ale v infračerveném se projevuje jasně, takže by pozorované planety pokryté vegetací měly na snímcích červený okraj.

Jednopixelová fotografie může odhalit skrytý mikrobiální život na nejrůznějších planetách, její možnosti jsou však omezeny. Proto se v zápětí nabízí několik otázek.

Jak ve vesmíru nalézt inteligentní život? Mohl by Webbův teleskop detekovat civilizace podobné té naší a podle čeho bychom je hledali? Klíčem k řešení všech těchto otázek je jednoduchá teorie. Museli bychom si nejdřív představit, podle čeho by zase jiné civilizace mohly najít nás.

V noci vydáváme takzvané odpadní teplo (z průmyslu, domácností a tak dále), umělé světlo, ale hlavně, a to je nejpodstatnější, vyrábíme chemikálie, které plní naší atmosféru specifickými sloučeninami. A právě tyto umělé a nepůvodní složky atmosféry by se mohly stát tím, co by nás nějakému vzdálenému mimozemskému druhu mohlo prozradit.

