„Roskosmos s lítostí oznamuje úmrtí Hrdiny Sovětského svazu, Hrdiny Ruska, Letce-kosmonauta SSSR, držitele světového rekordu za nejdelší let do vesmíru (437 dní) Valerije Poljakova,“ stojí v prohlášení agentury . „Na orbitální stanici Mir žil a pracoval 437 dní, což je absolutní rekord v délce pobytu ve vesmíru během jednoho letu,“ dodal Roskosmos.

Poljakov podnikl dvě vesmírné výpravy. Na oběžné dráze Země strávil celkem 678 dní. Vystudovaný lékař se nejprve vypravil do kosmu na konci srpna 1988, kdy na palubě vesmírné stanice Mir zůstal do dubna 1989. O necelých pět let později tam zamířil znovu, vrátil se po 437 dnech.

Sledování zdravotního stavu

V průběhu expedice se Poljakov věnoval rozsáhlému programu sledování zdravotního stavu svého i svých kolegů z posádek. Podle Roskomosu jeho výzkum pomohl prokázat, že lidské tělo je připraveno cestovat nejen na oběžnou dráhu Země, ale i hlouběji do vesmíru.