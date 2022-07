Jan Vaněček, Český Krumlov, spisovatel

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Byli mi vždy sympatičtí ti krumlovští zastupitelé, kteří měli vizi, kam má město kráčet a kudy k jeho prosperitě a spokojenosti občanů vede správná cesta. Nyní je namístě probudit se z pesimismu covidové doby a nenechat ležet ladem i zestárlé problémy. Jak dlouho už je třeba u ledu ucpaná hlavní příjezdová silnice do města, což lze řešit obchvatem. Také nedostatek parkovacích míst na sídlištích občanům kazí náladu. Šikovným volebním tématem je hotel Vyšehrad, ostudná ruina. Další dvě ruiny „zdobí“ hlavní příjezd do města, zapsané v seznamu UNESCO. V roce 2004 měl Český Krumlov 14 tisíc obyvatel, letos už jen 12 tisíc. Za každého dostává 18 tisíc korun od státu z rozpočtového určení daní. Lze si spočíst, o kolik peněz přichází úbytkem 2 tisíc obyvatel. S tím souvisí nedostatek bytů. Současná inflace dává najevo, kdo si je bude, resp. nebude moci koupit. Zřízení obecních bytů a jejich pronájem, zejména mladým manželům, je proto na pořadu dne. Na ty nájemní lze upravit některé budovy v bývalých kasárnách. Mohlo by se tím s revitalizací tohoto areálu konečně začít, než se z toho stane starožitnost. Těšme se, že k tomu co nevidět dojde. Do centra města by se hodilo více květin a zeleně. Zkrášlí to ulice a náměstí. Přeji svému rodnému městu spokojené občany, nápadité a aktivní zastupitele.