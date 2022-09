„Pochopili jsme, že Krumlovští voliči chtějí změnu,“ konstatoval Josef Hermann. „Změnu tváří a také zřejmě změnu politiky. Respektujeme to. Nedopadli jsme – bývalá koalice – dobře. Převahu získala spíše dosavadní opozice. Takže ANO sestavuje koalici. Slyšel jsem, že budou jednat se všemi subjekty, ale my jsme zatím (do pondělka) žádné debaty nevedli a čekáme, jestli nás někdo osloví, nebo ne. Počítáme, že tentokrát budeme v opozici.“ A s pousmáním dodal: „Takže tentokráte zjistím, jaké to je v opozici, za uplynulých 30 let jsem to ještě nezažil.“

Vítězné ANO v Českém Krumlově nechce ztrácet čas. Zahajuje jednání už v neděli

Takové postavení KDU-ČSL v této chvíli už připouští i vítězné ANO 2011, které se pravděpodobně ve čtvrtek setká s JIHOČECHY 2012.

Z výsledku voleb je zklamaný jejich lídr, místostarosta Martin Hák. „V prvé řadě z toho, že v Krumlově přišlo k volbám hodně málo lidí,“ řekl. Účast voličů totiž dosáhla pouze 40,71 procenta. „To mě velmi udivilo. Jsem také trochu zklamaný a překvapený z toho, že mezi zvolenými zastupiteli jsou spíše vyšší ročníky, takže chybí mladí lidé. A úplně chybí ženy.“ Jinak JIHOČEŠI, kteří drží dva mandáty a pod hlavičkou JIHOČEŠI 2012 jsou nováčky, jsou sami za sebe s výsledkem spokojeni. „Hlasů jsme dostali hodně a já to považuji za úspěch,“ hodnotí Martin Hák. „Při pohledu na celkovou situaci je to takový prapodivný pat, kdy je společnost rozdělená na dva tábory.“

Nováčka v krumlovské komunální politice Občané patrioti potkal nečekaný úspěch

JIHOČEŠI už se setkali s několika zástupci uskupení a baví se o povolebním uspořádání. „Karty jsou pořád otevřené, koalice má před sebou několik kombinací,“ řekl Martin Hák. „Překvapilo mě, že se do zastupitelstva dostalo všech jedenáct kandidujících subjektů, takže je to takový zvláštní výsledek. Zvláštní je ale především ta malá volební účast voličů, protože jestliže volají po nějakých změnách, tak hlavní předpoklad je, jít k volbám a dát hlas těm, koho tam chci. Ale když k volbám nepřijdou, tak vážně už nevím, jak jinak chtějí změny dosáhnout.“