Vůbec nejstaršího kandidáta najdete na kandidátní listině KSČM v Českém Krumlově. Je jím devadesátiletý Jan Novák z Českého Krumlova. Odvážných nejmladších kandidátů ve věku 18 let je v regionu více. Jsou to všechno studenti Žaneta Vaverková, Kateřina Macháčková a Lukáš Krnínský z Netřebic za uskupení ZMĚNA, Luca Štěpánek z Kaplice za SNK Evropští demokraté a nezávislí kandidáti, Tereza Mušková z Českého Krumlov za Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj, Tomáš Dvořák z Velešína za V.R.A.T.A. 2022 a Adéla Bršťáková z Dolního Dvořiště za Hnutí NAŠE OBEC.

Na Městském úřadu v Českém Krumlově bylo pro komunální volby podáno jedenáct kandidátních listin.

Jméno starosty Krumlova se změní. Lídři stran pro volby už se rýsují

Krumlováci tak budou rozhodovat a vybírat z těchto volebních uskupení s těmito lídry v čele:

ANO 2011 – Alexandr Nogrády, 42 let, vedoucí středisek prodejen

Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ – Zdeněk Zajíček 54 let, podnikatel

Jihočeši 2012 – Martin Hák, 54 let, místostarosta

KDU-ČSL- Josef Hermann, 64 let, ekonom, místostarosta

KSČM -LEVICE – Petr Šandera, 71 let, důchodce

Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj – Jan Berka, 46 let, TV producent

NEZÁVISLÍ A ZELENÍ – Martin Střelec, 43 let, ekolog

Občané patrioti – Jan Ungerman, 61 let, stavitel

ODS – Zbyněk Toman, 45 let, stavební technik

Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09 Tomáš Novák 43 let, stavební projektant

Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných – Vojtěch Němec, 38 let, vysokoškolský pedagog.

V Kaplici budou voliči vybírat dokonce ze třinácti volebních uskupení. Ta vedou tito lídři:

DĚTI KAPLICE – Radek Ježek 43 let, projektant

JIHOČEŠI 2012 – Pavel Janota, 43 let, sociální pracovník

KAPLICE SPOLEČNĚ – Pavel Svoboda, 55 let, podnikatel v zemědělství

KDU-ČSL – Pavel Talíř, 56 let, starosta

KSČM- Josef Kaloš, důchodce

Nestraníci – Radek Tomáš, 40 let, vedoucí týmu finance a účetnictví

ODS – Luděk Keist, 59 let, ředitel úřadu JHK

OTEVŘENÁ RADNICE KAPLICE – Libor Lukš, 54 let, místostarosta

Patrioti pro Kaplici – Luděk Plza, 36 let, vedoucí bioplynové stanice

PRO NAŠI KAPLICI – Václav Mocek 73 let, klenotník

SNK Evropští demokraté a Nezávislí kandidáti – Jiří Krba, 72 let, podnikatel

Strana zelených – Ondřej Šanda, 44 let, kuchař a ekolog

Svoboda a přímá demokracie (SPD) – Václav Mikeš, 44 let, protipožární technik.