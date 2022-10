„Už se dostáváme do stadia, kdy bychom měli mít takovou podporu, abychom se dostali my do koaličního vedení radnice,“ sdělil ve čtvrtek lídr Dětí Kaplice Radek Ježek. „Nicméně ještě pořád se snažíme rozšířit okruh lidí pro spolupráci, takže definitivní podoba koalice zatím není. Neměli bychom však skončit v opozici.“ Jen co se oslovené subjekty vyjádří, mělo by k podpisu koaliční smlouvy dojít. „Chtěli bychom, aby se do práce s námi zapojilo co nejvíce lidí, zejména těch, co jsou nově v zastupitelstvu,“ dodal Radek Ježek. Ohledně jmen nového starosty a místostarostů Děti Kaplice ještě nic prozradit nechtějí. „Máme asi tři varianty, ale to ještě rozhodnuté není,“ řekl Radek Ježek.

Řadu jednání má za sebou i kaplická ODS. „Děti Kaplice budou mít v radě města výrazné zastoupení,“ řekl lídr Luděk Keist. „Pak, podle toho, co se povídá, ale není to jisté, by tam měly být zastoupeny Kaplice společně, SPD a o jednom členu rady se jedná. To je tak vše, co vím.“ Podle výsledku voleb Luděk Keist soudí, že voliči chtěli změnu. „To je v pořádku. Pokud skončíme v opozici, budeme se snažit být konstruktivní opozicí.“

„Absolvovali jsme několik jednání,“ řekl Václav Mikeš z SPD, „ale vzhledem k tomu, že koaliční smlouva ještě není podepsaná, nebudu o výsledku mluvit. Ještě strpení.“