• Miroslav Lorenc – ANO 2011

• PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA – KDU-ČSL

• Ing. Dalibor Uhlíř – NEZÁVISLÍ

• Ing. Tomáš Jirsa, MBA – Občanská demokratická strana

• Václav Mikeš – Strana přímé demokracie (SPD)

Zde jsou pro komunální volby uskupení všech sedmi měst Českokrumlovska a jejich lídři:

Český Krumlov

ANO 2011 – Alexandr Nogrády, 42 let, vedoucí středisek prodejen

Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ – Zdeněk Zajíček 54 let, podnikatel

Jihočeši 2012 – Martin Hák, 54 let, místostarosta

KDU-ČSL – Josef Hermann, 64 let, ekonom, místostarosta

KSČM - LEVICE – Petr Šandera, 71 let, důchodce

Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj – Jan Berka, 46 let, TV producent

NEZÁVISLÍ A ZELENÍ – Martin Střelec, 43 let, ekolog

Občané patrioti – Jan Ungerman, 61 let, stavitel

ODS – Zbyněk Toman, 45 let, stavební technik

Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09 – Tomáš Novák 43 let, stavební projektant

Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných – Vojtěch Němec, 38 let, vysokoškolský pedagog

KapliceDĚTI KAPLICE Radek Ježek 43 let, projektantJIHOČEŠI 2012 Pavel Janota, 43 let, sociální pracovníkKAPLICE SPOLEČNĚ Pavel Svoboda, 55 let, podnikatel v zemědělstvíKDU-ČSL Pavel Talíř, 56 let, starostaKSČM Josef Kaloš, důchodceNestraníci Radek Tomáš, 40 let, vedoucí týmu finance a účetnictvíODS Luděk Keist, 59 let, ředitel úřadu JHKOTEVŘENÁ RADNICE KAPLICE Libor Lukš, 54 let, místostarostaPatrioti pro Kaplici Luděk Plza, 36 let, vedoucí bioplynové stanicePRO NAŠI KAPLICI Václav Mocek 73 let, klenotníkSNK Evropští demokraté a Nezávislí kandidáti Jiří Krba, 72 let, podnikatelStrana zelených Ondřej Šanda, 44 let, kuchař a ekologSvoboda a přímá demokracie (SPD) Václav Mikeš, 44 let, protipožární technik

Horní Planá

KSČM důchodce Václav Henzelín, 79 let

PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I Jiří Hůlka, starosta 59 let

PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II František Kundrát, 74 let, OSVČ

Stabilita pro Horní Planou Michal Huszár, 58 let, vedoucí pracoviště

ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU I Petr Šimák, 40 let, správce majetku

ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU II, Vojtěch Ščevík, 34 let, projektant

Rožmberk nad Vltavou

PRO ROŽMBERK Bohuslav Čtveráček, 62 let, starosta městaROŽMBERK NAROVINU Richard Dobiáš, 48 let, zemědělecROŽMBERK PLUS Lenka Schwarzová, 61 let, pedagožkaSNK ROŽMBERK – PŘÍZEŘ Veronika Krotká, 36 let, rodičovská dovolená

Velešín

KDU-ČSL Jan Havel, 43 let, OSVČ

Náš Velešín – město pro život Petr Vágner, 34 let, starosta

SNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN Jiří Růžička, 59 let, místostarosta, technik

Svobodní Jan Petr, 35 let, finanční analytik

V.R.A.T.A. 2022 Karel Krejčí, 36 let, manažer v papírenství

Vyšší BrodKDU-ČSL Michal Kulík, 54 let, OSVČOBČANÉ PRO VYŠŠÍ BROD S PODPOROU STAROSTŮ Jan Straka, 36 let, místostarostaPERSPEKTIVA Jindřich Hanzlíček, 59 let, právníkVIZE 2022 Romana Ouředníková, 48 let, knihovnice – zajímavost, strana 15 kandidátek samé ženy

Větřní

ČSSD Antonín Krák, 56 let, starosta

KSČM Tomáš Bicek, 44 let, učitel

ODS Petr Hudec, 56 let, ředitel společnosti

Sdružení nezávislých kandidátů - společně pro Větřní Roman Pospíšil, 56 let, zastupitel