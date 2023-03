V Rožmberku mají v sobotu nové volby. Po minulých odstoupila část zastupitelstva

Půlrok provizorního provozu za sebou má město Rožmberk nad Vltavou. Muselo na něj najet poté, co všichni zvolení zastupitelé za uskupení Rožmberk Plus bývalé starostky Lenky Schwarzové, již v roce 2020 odvolalo tehdejší zastupitelstvo, na své mandáty po zářijových volbách rezignovali, stejně jako jejich náhradníci. Městu tak zbyli jen čtyři zastupitelé dvou dalších sdružení, která se do zastupitelstva dostala (Pro Rožmberk a SNK Rožmberk - Přízeř), včetně současného starosty Bohuslava Čtveráčka, a ti mohli rozhodovat jen ve velmi omezeném režimu.

