Rožmberk nad Vltavou – Ve městě ve volbách uspěla tři volební uskupení z kandidujících čtyř. Tři mandáty obdrželo ROŽMBERK PLUS v čele s Lenkou Schwarzovou. Po dvou mandátech mají SNK ROŽMBERK – PŘÍZEŘ s lídryní Veronikou Krotkou a PRO ROŽMBERK vedené současným starostou Bohuslavem Čtveráčkem. Nejvyšší počet hlasů lidé přidělili Bohuslavu Čtveráčkovi (96) a Lence Schwarzové (95). Ta stála v čele Rožmberka jako starostka od roku 2014 do roku 2020. Navzdory tomu, že na radnici pro rozvoj Rožmberka odvedla velký kus práce, kdy mezi nejvýznamnější a nejvíc viditelné změny patří prosazení rekonstrukce průtahu městem spojené s rekonstrukcí historického náměstí, zastupitelé ji v polovině volebního období z funkce odvolali z důvodu, že údajně obchází zastupitelstvo a se zastupiteli nekomunikuje. To vedlo k protestní petici části obyvatel a obyvatele města to rozdělilo na dva tábory.