V komunálních volbách v obci, která má 1351 obyvatel, s převahou zvítězili STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v čele s dlouholetým starostou Pavlem Ševčíkem, kterému také voliči dali nejvíce hlasů (283). Uskupení obdrželo sedm mandátů. Další nejvyšší počet mandátů sklidilo uskupení TĚBONÍNSKO – KANDIDÁTKA NEZÁVISLÝCH s lídrem Ladislavem Petrem. Tři mandáty náleží Otevřené komunikaci pro Třebonín vedené Zdeňkem Přívratským. A KDU-ČSL s Františkem Kořenským má jeden mandát. A právě tento mandát rozhodl, která část zastupitelstva bude mít většinu. Tu získali STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN). A podle toho také volba dopadla.

Na starostu zastupitelé navrhli Ladislava Petra a Pavla Ševčíka. Poměrem hlasů 7:8 se opět stal starostou Pavel Ševčík. Podobně dopadla volba místostarosty mezi navrženými Ladislavem Petrem z TŘEBONÍNSKA a Stanislavem Křížem ze STAN. Poměrem hlasů 7:8 se stal znovu místostarostou Stanislav Kříž. Zbývajícími členy rady byli zvoleni František Kořenský z KDU-ČSL, Ladislav Nováček a Tomáš Rytíř ze STAN.

Předsedou finančního výboru je Jan Švec ze STAN a členy Martin Válek (STAN) a Lubor Mrázek z Otevřené komunikace pro Třebonín. Předsedou kontrolního výboru je Václav Drška ze STAN, členy Jan Rathouz (STAN) a Roman Kurz z TŘEBONÍNSKO – KANDIDÁTKA NEZÁVISLÝCH.

Pavel Ševčík je ohledně působení na postu starosty rekordman. Dolní Třebonín vede už 32 let s jednou čtyřletou přestávkou a do čela kandidátky STAN se ve svých 70 letech postavil i pro letošní volby. „Kandidoval jsem znovu mimo jiné proto, že chci dovést do úspěšného konce vybudování víceúčelové sportovní haly,“ řekl. „Ta patří mezi naše priority. V současnosti na ní pracovníci stavební firmy dokončují střechu, budovu zateplují a dělají podlahy. V našem programu máme ale celou řadu dalších plánů a akcí.“

