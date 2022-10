Nicméně na průběhu pondělního ustavujícího patnáctičlenného zastupitelstva nebylo znát žádné napětí. Obě strany měly vše připraveno a volby starosty, místostarosty, rady města či výborů měly spád a hladký průběh. Zastupitelé se shodli na tom, ustanovit jednoho místostarostu. Následné volby byly veřejné.

Na starostu navrhli Petra Vágnera, a toho počtem devíti hlasů také schválili. Na místostarostu byl navržen Jiří Růžička, rovněž byl zvolen devíti hlasy pro.

„Čeká nás náročné období, které poznamenají zdražování energií a uprchlická krize, ale věřím, že to zvládneme,“ řekl Petr Vágner během svého poděkování za svěřenou důvěru. „Přestává být prostor na nějaké žabomyší války,“ přidal Jiří Růžička. „A přichází doba, kdy opravdu se město bude snažit lidem pomáhat. Všichni jsme slíbili podpořit jak lidi, tak kluby, spolky, organizace, to bude náš hlavní úkol, abychom se s tou nelehkou dobou vypořádali. Děkuji všem, kdo přišli k volbám.“

Stejně hladce se odehrála volba rady města. Kromě starosty a místostarosty ji tvoří Petr Skřivánek z SNK PRO ROZ. MĚSTA VELEŠÍN, Jan Havel z KDU-ČSL a Jakub Kothánek z Náš Velešín – město pro život.

Před ustanovením výborů navrhlo SNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN vytvořit nový pětičlenný výbor pro spolkovou činnost. „Kluby, spolky a organizace se totiž vzhledem ke zdražování obávají o svou budoucí činnost, trnou, co to udělá s nájmy tělocvičen a jiných prostor,“ vysvětlil Jiří Růžička. „Shodli jsme se proto na vzniku výboru, aby nebyla ohrožena činnost spolků ve Velešíně a děti neskončily kvůli tomu, že nebudou mít na příspěvky. Tento výbor by měl hledat cesty, jak pomoci. Pomáhal by i se sháněním dotací či oslovením sponzorů… Myslíme si, že spolky opravdu budou potřebovat pomoc.“

Schválení nového výboru prošlo, tak má Velešín tři. Předsedkyní tříčlenného finančního výboru je opět Jana Německá z SNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN, předsedou kontrolního výboru se stal Karel Klein ze stejného uskupení a předsedou výboru pro spolky Karel Krejčí z uskupení V.R.A.T.A. 2022. s tím, že plánem činnosti nového spolku se budou zastupitelé zabývat na příštím zasedání.

Vedení Velešína má před sebou plno práce. Co zásadního zastupitele čeká v první řadě, přiblížil starosta Petr Vágner. „Je před námi řešení energií, ale i třeba rostoucí ceny stavebního materiálu a vůbec všeho, a to jednak z pozice města jako investora, ale i z pozice odpovědného subjektu za životy našich občanů. Řešíme provoz školy, školky, kina a dalších budov města a samozřejmě také to, co se týká všech občanů – zdražování energií. Někde pomoci můžeme, někde ne. U rodinných domů je to hlavně na jejich majitelích, snažíme se lidem poskytnout co nejvíce informací, aby se na to mohli připravit. Chceme zřídit i pracovní skupinu pro energie a budeme se snažit lidem pomoci při získávání sociálních dávek. Ať se nikdo nebojí ozvat, budeme se snažit poradit a pomoci. Lidi, kteří budou mít problémy, se budeme snažit i vytipovat ve spolupráci se sociální komisí.“