„Jednání se posunula do bodu, že jsme se domluvili a podepsali prohlášení o budoucí spolupráci na přípravě koalice a detailech koaliční smlouvy,“ potvrdil v pátek lídr ANO 2011 Alexandr Nogrády. „A to ve složení ANO, Český Krumlov rozumem a srdcem, ODS, Krumlováci, Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných.“

To znamená, že v koalici je ANO 2011 s pěti mandáty, Český Krumlov Rozumem a srdcem s Daliborem Uhlířem a třemi mandáty. ODS se Zbyňkem Tomanem přidalo dva mandáty, Krumlováci s Janem Berkou jeden a Žijeme Krumlovem s podporou Svobodnýchv čele s Vojtěchem Němcem také jeden. Koalice tedy má ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu 12 mandátů, opozice jedenáct.

„Do voleb se dostalo hodně uskupení, takže jednání nebyla lehká, rozhodně nebylo hned od začátku jasné, jak to bude,“ řekl Alexandr Nogrády. „Snažili jsme se vytvořit koalici širší, což se úplně nepovedlo. Tato koaliční sestava skýtá 12 mandátů, a teď začneme pracovat.“

Tomu ale bude předcházet ještě podepsání koaliční smlouvy. “Detailní věci přijdou na pořad v pondělí večer, kdy máme domluvenou schůzku všech partnerů,“ sdělil šéf ANO, že vše potřebné pro vznik smlouvy teprve připravují. „Budeme řešit obsazení jednotlivých postů na radnici a body koaliční smlouvy.“ Nicméně na starostovi je koalice předběžně dohodnutá. Pokud návrh odhlasují zastupitelé, měl by se jím stát Alexandr Nogrády.

Podle Zbyňka Tomana z ODS byl zatím vytvořen základ koalice, která se ještě může do podepsání koaliční smlouvy pozměnit. „Ještě by se ta dohoda mohla o někoho rozšířit, ale to nevím, jestli se podaří,“ řekl. „My před volbami avizovali, že chceme ve vedení Krumlova po x letech změnu, staré vedení tam bylo dlouho, my jsme byli v opozici dlouho. A volby rozhodly, že změnu nejde prosadit jinak než takto, kdy v tom směru budeme spolupracovat s koalicí. Změna je pro nás prioritou. Ještě se jedná s Patrioty, jestli do koalice vstoupí, nebo ji budou jenom podporovat. Uvidíme, jaký bude vývoj.“

Už ze složení koalice je patrné, že se dohromady dala především uskupení, která důrazně prosazovala právě změnu ve vedení města. To defacto potvrzuje i KDU-ČSL, jež získalo tři mandáty a poprvé se dostává do opozice. „Je to, jak jsem říkal na začátku,“ konstatoval lídr KDU-ČSL Josef Hermann. „Voliči chtěli změnu, byly tam protestní hlasy ve velkém. Strany stávající koalice se mandátově propadly, a i když KDU-ČSL ne, tak dohromady ano. Vítězná strana dala dohromady koalici, občané to tak chtěli, a tak to také bude. My jsme měli jednání pouze s Patrioty, nikým jiným jsem osloven nebyl. Možná proto, že jsem od začátku říkal, že nám náleží místo v opozici. Takže Český Krumlov čeká totální změna ve vedení.“