Pro připomínku, v Kaplici se do volebního klání pustilo hned třináct uskupení. Ne všechna do zastupitelstva prorazila. Druhé v pořadí za vítězem je KDU-ČSL vedené starostou Pavlem Talířem se 14,57 procenta hlasů a čtyřmi mandáty. Po dvou mandátech mají ODS v čele s Luďkem Keistem, KAPLICE SPOLEČNĚ s lídrem Pavlem Svobodou, OTEVŘENÁ RADNICE KAPLICE, kterou vede místostarosta Libor Lukš a SPD s lídrem Václavem Mikešem. Po jednom mandátu mají PRO NAŠI KAPLICI v čele s Václavem Mockem, Nestraníci, kdy se do zastupitelstva dostal Pavel Štika a JIHOČEŠI 2012 s Pavlem Janotou.

Strana zelených, KSČM a Patrioti pro Kaplici i SNK Evropští demokraté se do zastupitelstva nedostaly.

Rozhodující nyní bude, jakou cestu zvolí vítězné Děti Kaplice a kdo skončí v opozici. Situace je na vážkách.

Děti Kaplice jsou v komunální politice naprostý nováček, které v podstatě dal dohromady nesouhlas s plánovanou developerskou výstavbou bytových domů v lokalitě rodinných domů. Toho, že se stanou vítězi voleb v Kaplici, se věru nenadáli.

„Takový výsledek jsme nečekali,“ potvrdil lídr Radek Ježek. „Jediné, co jsme si přáli – nechtěli jsme být poslední. S takovým úspěchem jsme nepočítali, protože jsme vznikli naprosto nezávisle, s peticí; ne tak, že bychom se upsali nějaké straně nebo někomu jinému. Výsledek voleb v Kaplici byl překvapením pro všechny, a pro nás největší.“

V neděli měli za sebou DĚTI KAPLICE pouze setkání mezi sebou. „Zatím tu skutečnost opravdu jenom vstřebáváme, protože v sobotu v půl deváté, kdy byly výsledky pohromadě, jsme se sešli zatím jenom my, kteří budeme v zastupitelstvu,“ sdělil Radek Ježek. „Určili jsme si priority, a teď začnou vyjednávání. Chceme se sejít se všemi, před nikým nezavíráme dveře a uvidíme, kdo přijde, s jakými požadavky. Nás zajímá hlavně, kam se posune Kaplice.“

Další nejvyšší počet mandátů obdržel minulý vítěz, KDU-ČSL v čele se starostou Pavlem Talířem. Mandáty mají čtyři, což je o jeden mandát méně, než před čtyřmi roky. „Co na to mám říct,“ reagoval Pavel Talíř. „Vyhrály Děti Kaplice a mají možnost se zapojit a zkusit sestavovat způsob vedení Kaplice. To v prvé řadě znamená, že musí jednat o koalici, a aby měly v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu převahu, musí mít alespoň jedenáct mandátů. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Budeme spolu jednat a navzájem si vyjasníme priority. Pochopitelně máme vize, kam bychom chtěli směřovat rozvoj Kaplice a co je třeba pro Kaplici udělat. Závisí, jak se se zastupiteli shodneme, ale to vše je teprve na začátku.“

Jedním z uskupení se dvěma mandáty je KAPLICE SPOLEČNĚ v čele s Pavlem Svobodou, který byl v uplynulém volebním období za ČSSD v opozici vůči vítězné koalici. „Myslím si, že pro nás volby v Kaplici dopadly relativně dobře,“ zamýšlel se. „Fenomálního úspěchu dosáhly Děti Kaplice a uvidíme, jak nyní budou probíhat jednání. Myslím, že se budou odehrávat celý týden, i proto, že je pozdrží státní svátek. Do konce týdne by to snad mohlo být u hlavních hráčů vyřešeno. My zatím čekáme, až budeme ke schůzkám vyzváni. Máme určitou programovou shodu se stranami, s nimiž jsme byli v opozici. Děti Kaplice mají spoustu dobrých nápadů, my je podporovali při jejich problému ohledně plánovaného vzniku dvou bytových domů, sympatie z naší strany určitě mají.“ Novou členkou zastupitelstva za KAPLICE SPOLEČNĚ bude Andrea Novotná Maurencová. „Za to jsem hodně rád, že se jí povedlo se do zastupitelstva dostat. Je to maminka tří dětí a všechno zvládá. My chceme otevřít město mladým lidem, investovat do dětí, pomoci s bydlením, opravit polikliniku, jsou tu problémy s kotelnou, se skládkou v Bukovsku atd. Je toho hodně. A je důležité, aby se na řešení všech úkolů podílelo celé zastupitelstvo.“