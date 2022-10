Tamní ČSSD v čele se starostou Antonínem Krákem získala totiž v sedmnáctičlenném zastupitelstvu spolu s NEZÁVISLÝMI tolik mandátů, že není mnoho co řešit. ČSSD obdrželo sedm mandátů a koaliční NEZÁVISLÍ s lídrem místostarostou Jaroslavem Vojtíškem čtyři.

Třemi mandáty disponuje uskupení Volba změny, v němž nejvíc hlasů voliči přidělili Daně Kopřivové. Po jednom mandátu mají KSČM s Tomášem Bickem, SNK – Společně pro Větřní s Romanem Pospíšilem a ODS s Jiřím Kubíkem.

„Abnormálně úspěšný výsledek voleb nás mile překvapil,“ podělil se o své pocity Antonín Krák. „Pro nás to znamená, že budeme nadále se zastupiteli spolupracovat jako v předešlých volebních obdobích. Tedy především se Nezávislými, kteří dostali také spoustu mandátů. Přizvali jsme do koalice ale ještě ostatní uskupení, protože jsme chtěli pracovat se zastupiteli celého politického spektra od pravice po levici. Čili máme v koalici i ODS a KSČM, není to vůbec problém.“

V opozici jsou Volba změny a SNK – Společně pro Větřní (bývalá Dělnická strana). Koalice potřebovala mít devět mandátů pro nadpoloviční většinu, má jich třináct. Stvrzovat vzájemnou spolupráci koaliční smlouvou nebude. „Dohodli jsme se, protože spolu máme za sebou tři volební období, že tentokrát koaliční smlouvu podepisovat nebudeme,“ řekl Antonín Krák. „Jenom jsme si gentlemansky podali ruku. Máme tak silný mandát, že ho nepotřebujeme vázat koaliční smlouvou.“

Ustavující zasedání zastupitelů na to konto zorganizovali hned, jak to šlo, to znamená, že bude v pondělí od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu nad knihovnou, kdy se odehraje volba starosty, místostarosty, rady a dvou povinných výborů. Podle rozhodnutí koalice ve starostování bude pokračovat Antonín Krák, stejně tak místostarostou zůstane Jaroslav Vojtíšek.