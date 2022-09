Vůbec nejstaršího kandidáta najdete na kandidátní listině KSČM v Českém Krumlově. Je jím devadesátiletý Jan Novák z Českého Krumlova. Odvážných nejmladších kandidátů ve věku 18 let je v regionu více. Jsou to všechno studenti - Žaneta Vaverková, Kateřina Macháčková a Lukáš Krnínský z Netřebic za uskupení ZMĚNA, Luca Štěpánek z Kaplice za SNK Evropští demokraté a nezávislí kandidáti, Tereza Mušková z Českého Krumlova za Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj, Tomáš Dvořák z Velešína za V.R.A.T.A. 2022 a Adéla Bršťáková z Dolního Dvořiště za Hnutí NAŠE OBEC.

Složení kandidátních listin leccos naznačuje. Například kde v podstatě už nyní mají jasno, kdo budou noví zastupitelé. Týká se to obcí, kde občané dostali do schránek pouze jednu kandidátku. Jsou to Světlík, kde v čele devítičlenné kandidátky opět stojí místní dlouholetý starosta Michal Záhorák. Po jedné kandidátní listině mají ve Stříteži, Srníně, Pohorské Vsi, Přísečné. V Přísečné budou zastupitelé volit nového starostu, neboť zasloužilý Jaroslav Beran svou pozici přenechal mladším. Raritku mají v Soběnově. Tam kandiduje devět lidí do sedmičlenného zastupitelstva, avšak každý sám za sebe. Čili složení příštího zastupitelstva tam ještě až tak úplně jasné není. V Netřebicích se o místo v devítičlenném zastupitelstvu utká pět volebních uskupení, ale jedno z nich pouze se čtyřmi kandidáty.

Docela urputný souboj se zřejmě odehraje v Kájově a Dolním Dvořišti, kde o hlasy voličů usiluje hned po šesti volebních uskupení. A to nemluvě o městech regionu. Nového starostu bude potřebovat město Český Krumlov. Dalibor Carda, kandidát SN Město pro všechny, v této funkci již nechce působit. „Jsem vlastně více než rok a půl důchodce,“ řekl Deníku. Dalibor Carda v čele Českého Krumlova působil po tři volební období jako místostarosta a další tři jako starosta. V této chvíli má tedy Český Krumlov jedenáct kandidátů, potencionálních nástupců na starostenské křeslo; což jsou lídrové všech volebních uskupení. V Kaplici je jich dokonce třináct, takže má současný starosta Pavel Talíř velkou konkurenci. Napínavý ale bude i výsledek hlasování ve všech dalších městech Českokrumlovska.

Nejdůležitější ovšem je, abyste se vy, voliči, vydali k volebním urnám v hojném počtu a vybírali opravdu zodpovědně.

