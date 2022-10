Jedním z uskupení, které získaly v ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu po třech mandátech, je například ČK rozumem a srdcem. „Povolební jednání v Krumlově jako obvykle pokračují zdlouhavě,“ konstatoval Dalibor Uhlíř, který se po volbách stal jedničkou uskupení. „Jednání se odehrávají ve větších skupinách, nebo s jednotlivými volebními subjekty. Zatím se nedá vůbec odhadnout, kdy skončí, a jak. My jednáme se všemi, myslím, že je i slušností se potkat se všemi a seznámit se, říct si své představy napříč, aby si člověk udělal nějaký obrázek. Takže každý den s někým hovoříme.“ Nicméně čas ubíhá. „Mám pocit, že se to na můj vkus zbytečně protahuje,“ připustil Dalibor Uhlíř. „Ve hře jsou úplně všechny varianty, všechna jména. Avšak každé jednání nás posouvá a otupuje hrany z předvolební kampaně.“

Mezitím se některá jména zastupitelů změnila, což se voličům asi moc líbit nebude. V novém zastupitelstvu se tak opět objevil Zdeněk Zajíček, volební lídr ČK rozumem srdcem, který se původně do zastupitelstva nedostal. Jako náhradník v těchto dnech vystřídal Rudolfa Říhu, kterého hlasy voličů vynesly na třetí pozici z 12. místa na kandidátce.

Podobně Jana Bohdala z uskupení Krumlováci s podporou hnutí VOK, které má jeden mandát, vystřídal lídr Jan Berka. Jan Bohdal 4.10. rezignoval. „My jsme vyhodnotili, že vzhledem k tomu, jak jsem časově vytížen a neustále se pohybuji po republice, bude lepší, když v zastupitelstvu bude pan Berka, který se zdržuje v Českém Krumlově podstatně více,“ vysvětlil Jan Bohdal. „Budu ale pořád v jádru dění, nebude to jenom na jednom člověku, který bude sedět v zastupitelstvu, považujeme se za tým, který se pravidelně schází. A budeme pracovat dál. Moje téma je komunikace a sport, a rád v tom pomohu.“ Dohoda o výměně na postu zastupitele není tedy z jejich pohledu kontroverzní. „Je mezi námi rozdíl pouze třinácti hlasů,“ řekl Jan Bohdal. „Jsme přesvědčeni, že se nedopouštíme zrady na našich voličích, ale chceme, aby naše pozice byla pro prosazování bodů našeho programu co nejefektivnější a v zájmu občanů města. Chceme změnu ve vedení Krumlova, a jeví se nám, že ta změna je reálná.“

„Situace v jednání je stejná, akorát jsme v druhém kole,“ zhodnotil současný stav Martin Hák, lídr JIHOČECHŮ 2012, které drží dva mandáty. „Já osobně jsem jednal se zástupci všech subjektů. Pořád se to všelijak kombinuje. Posun vpřed zpomaluje také to, že se někteří lidé neznají, jednou je sestava větší, jednou menší… Někteří zastupitelé rezignovali, takže bych řekl, že nyní se s hlasy obchoduje, z čehož obecně radost nemám. Jak to dopadne, nevím. Z mého pohledu jsou dva scénáře: vznik širší koalice s většinou mandátů, nebo vzniknou dva tábory, kdy rozdíl mandátů bude o prsa ať už v koalici či v opozici. Osobně jsem spíš pro širší koalici, ale ne zase moc velkou, protože takové uspořádání už pak zase moc nedává smysl.“