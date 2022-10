Senátní volby nabízejí ve druhém kole na jihu Čech šest jmen

V pátek 30. září a v sobotu 1. října se také na jihu Čech rozhoduje ve druhém kole senátních voleb o celkových vítězích ve třech obvodech. Na Jindřichohradecku se ale jedná jen o část okresu, protože centrum obvodu je město Jihlava na Vysočině. Časy, kdy se otevřou volební místnosti, jsou tradiční, v pátek to je od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V jižních Čechách je voličů oprávněných k hlasování přes 200 000, ale podle zkušeností z minulých senátních voleb jich dorazí jen malá část.

Kdo se utká v senátorském duelu ve třech volebních obvodech na jihu Čech. | Foto: Deník