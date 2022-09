Do této lokality se chodili už v minulosti léčit do klášterního hospodářského dvora i mniši z yyšebrodského kláštera, kteří byli nemocní na plíce.

Jak to vidí vyšebrodští lídři: Co s léčebným zařízením na Hrudkově?

Před uzavřením léčebny v roce 2005 zde fungovalo již pouze 88 lůžek. Poté se majitelé snažili několikrát areál prodat - například v roce 2013 se prodejní cena rozlehlého areálu pohybovala kolem 60 milionů korun - a vybudovat zde např. vzdušné lázně. To se ovšem do dnešního dne nepodařilo a celý areál chátrá.

V komplexu, který má rozlohu 12,5 hektaru, se v současnosti využívá jen několik málo obytných objektů.

"Léčebna na Hrudkově byla jedním z největších zaměstnavatelů ve městě," doplnil starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. "Během let jejího uzavření jsme aktivně nabízeli různé varianty využití léčebny, vždy na léčebné účely, hlavně se zaměřením na děti. Pak také návrh pro léčení postcovidových pacientů. Rozhodující slovo je ale na krajském úřadě, jelikož je zřizovatelem nemocnice."

Komentář Zuzany Kyselové: Z hrudkovské léčebny klimatické lázně. To by bylo něco

Podle jeho slov město Vyšší Brod nikdy od kraje žádnou konkrétní nabídku na převzetí areálu léčebny,o které by zastupitelé mohli jednat, nedostalo. "Kdyby konkrétní nabídku někdo učinil, museli bychom zjistit všechny okolnosti, jak to s těmi pozemky je," řekl starosta. "Například jestli tam není nějaká ekologická zátěž, byly tam olejová kotelna, laboratoře."

Také podle jeho přesvědčení je třeba areál v Hrudkově rozhodně oživit. "Stojí to za to, je to obrovské území. Upravili jsme z toho důvodu náš současně platný územní plán. Vyjmuli jsme z něho rodinnou zástavbu v okolí léčebny, abychom neznehodnotili prostředí. Ale pokud kraj v nejbližší době nepřijme nějaké rozhodnutí, tak tam tu rodinnou zástavbu zase vrátíme. Nemáme totiž pozemky na výstavbu rodinných domků a tam jsou nádherné jižní pozemky."

Zdroj: Loucovice-historie.cz