Pokud by v budoucnu kvůli pandemii opět přišlo uzavírání provozoven, mělo by se tak činit striktně podle předem určených kritérií v pandemickém zákoně, tvrdí polovina z 1,7 tisíce podnikatelů a živnostníků, kteří odpovídali ve velkém dotazníku Deníku Volby 2021.

Respondenti ankety Deníku Volby 2021. Ilustrační foto. | Foto: Deník Data

Další zhruba pětina oslovených by tento verdikt nechala na expertech (bez zásahu politiků) a podobně velká skupina by dala tuto pravomoc vládě – která by tak činila na základě doporučení expertů. Pouhých sedm procent by rozhodnutí svěřilo výhradně kabinetu.