Deník položil lídrům osmi stran, koalic a hnutí, které mají alespoň minimální reálnou šanci dostat se po víkendových volbách do Poslanecké sněmovny, pětadvacet klíčových otázek pro další vývoj České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.