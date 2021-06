Volby by vyhráli Piráti a STAN. Kolem pětiprocentní hranice je ČSSD i Přísaha

ČTK





Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku června vyhrála opoziční koalice Pirátů a STAN, která podle modelu agentury Data Collect pro Českou televizi získala 25,5 procenta hlasů. Pozice ANO a dalšího opozičního bloku Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jsou vyrovnané - hnutí premiéra Andreje Babiše by volilo 20,5 procent lidí, Spolu 19,5 procenta voličů.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan a předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: ČTK