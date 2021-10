Podle představ místopředsedy Fialy by hnutí považovalo za úspěch vyšší procentní zisk než před čtyřmi lety, který tehdy činil 10,64 procenta. Za tímto cílem ale dnes v podvečer podle aktuálního stavu sčítání hlasů zaostávalo o více než procento, vysněné dvouciferné hodnoty se mu zřejmě dosáhnout nepodařilo.

Okamura si přesto svůj výsledek před novináři pochvaloval. „Já to považuji za dobrý výsledek. Ukázalo se, že hnutí SPD má stabilní voliče, protože výsledek je plus minus stejný, jako jsme měli dříve,“ konstatoval.

Šéf strany, která z nynějších voleb odchází s „bramborovou medailí“ navíc do budoucnosti hledí s optimismem. Připomněl, že dalších zhruba osm procent celkem získaly menší nové politické subjekty orientované na podobný typ voličů. „Svědčí to o tom, že je tady více euroskeptických a vlastenecky smýšlejících voličů než před osmi lety, takže je to dobrá zpráva,“ míní Okamura.

„Konkurence na vlastenecké scéně ale těmito volbami skončila, protože v okamžiku, kdy se strana nedostane do Poslanecké sněmovny, tak je to pro ni v podstatě politický konec, to je zcela jasné,“ prohlásil.

Právě těmto nespokojeným voličům proto nyní SPD podle Okamury půjde vstříc. „Tady pro nás vidím velký potenciál,“ dodal.