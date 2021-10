Hořký pocit nespravedlnosti. Tak by se dal charakterizovat převládající pocit mezi politiky Pirátské strany ve volebním štábu. A to, když zjistili, že nejenže výsledek jejich dvojkoalice se STAN zůstal za očekáváním, ale že navíc z víc než dvacítky nových poslanců tohoto uskupení bude Pirátů jen několik.

„Zachránili jsme demokracii, tak můžeme jít,“ ulevil si před spolustraníky pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib. „Pokud jde o počet poslanců v naší koalici, voliči rozhodli a nezbývá to než respektovat,“ opakoval dokola předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeden z mála, který se do poslanecké sněmovny nakonec dostal.

Mezi pirátskými politiky to ale už od chvíle, kdy bylo jasné, že je Starostové „překroužkovali“ v drtivé většině obvodů, pořádně vřelo. Paradoxně v téměř stejné chvíli, kdy velkoplošné obrazovky ve volebním štábu v pražské La Fabrice začaly jasně ukazovat, že spolu s vítězným Spolu budou mít Piráti/STAN v poslanecké sněmovně většinu. A tudíž se mělo začít naplno slavit.

Piráti ale skoro neslavili. „Je to strašně nefér. My jsme to oddřeli a Starostové si půjdou sednout do parlamentu,“ říkal naštvaně pirátský politik ze středních Čech. „Většina Starostů se jen nechala vyfotit před svojí radnicí, ale že by do kontaktní kampaně poslali nějaké dobrovolníky, to se mi nestalo,“ dodával.

Starostové zklidňovali situaci

Starostové, především jejich předseda Vít Rakušan, se snažili hořkost pirátského debaklu mírnit slovy o tom, že koaliční dohoda bez ohledu na výsledek voleb platí. „Spolu jdeme do vlády, nebo do opozice,“ zdůrazňoval Rakušan v několika veřejných vystoupeních, kde výrazně oceňoval i nasazení Pirátů v kampani. „Uzavírali jsme koaliční dohodu na čtyři roky a tak také bude platit,“ dodával. Rakušan také přenechal Bartošovi hlavní roli při udělování rozhovorů všem možným médií a sám se uklidit do pozadí.

Jenže ani taková vstřícnost nemusí zabránit tomu, že to mohou být Piráti, kteří ze vstupu do nové vládní koalice nakonec cuknou. „Náš vstup do vládní koalice musí schválit členové v referendu a já si to za tohoto výsledku nedovedu představit,“ uvedl jeden pirátský politik, který si nepřál být jmenován. „Zvláště, když většinová vláda půjde vytvořit i bez nás,“ dodal.

Stejně často se ale objevovaly i opačné hlasy. „Samozřejmě, že ve vládě být musíme. To je naprosto jasné,“ uvedl jeden z analytiků Pirátů, kteří krátce po vyhlášení výsledků hodnotili neformálně u piva příčiny neúspěchu. „V opozici bychom byli ještě marginálnější,“ dodal.

U Pirátu bude asi zemětřesení

Neúspěch ve volbách může vést ale i k zásadní změně ve vedení Pirátů. Mezi pirátskými politiky se ostatně už včera objevili první otevření rebelové. „Vedení už před volbami avizovalo, že bude odstupovat. A záleží na nich, kdo z nich bude znovu kandidovat a zda se najde nějaký vyzyvatel, který nastolí nějaký jiný směr politiky,“ uvedla pro Deník pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Sám Bartoš pak prohlásil, že dá na sjezdu strany, který se má konat už za několik měsíců, svoji funkci k dispozici.

Závěr volebního večera byl v pražské holešovické La Fabrice hodně podivný. Zatímco Piráti se pomalu tiše vytráceli, Starostové a jejich sympatizanti dál slavili. Oni totiž měli skutečně co slavit. I když, pokud jde o porážku Andreje Babiše a jeho odstavení od moci, měli vlastně co slavit úplně všichni zúčastnění.