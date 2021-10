Představitelé koalice SPOLU Marian Jurečka (vlevo), Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala (uprostřed), předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda hnutí STAN Vít RakušanZdroj: ČTK/Ondřej Deml

Povolební situace je vážná. Prezident republiky Miloš Zeman leží v nemocnici a ve středu se nesejde s Andrejem Babišem, aby ho pověřil jednáním o příští vládě. Pokud se zdravotní stav hlavy státu nezlepší, ustavující schůze nové sněmovny se uskuteční až 9. listopadu. Česká republika ovšem potřebuje akční kabinet. Jím tým Andreje Babiše není. Především proto, že v něm jsou členové ČSSD, která se do sněmovny nedostala. A hnutí ANO skončilo těsně druhé, přičemž je vyloučeno, aby vládlo dál, neboť nemá koaličního partnera.

Proto by měl Babiš co nejdříve uvolnit místo Petru Fialovi, aby nejpozději v prosinci představil dolní komoře programové prohlášení a získal důvěru. Pokud tento proces bude hladký, může to být první krok k zacelování příkopů. Včetně toho, že poslanci ANO získají místo ve vedení sněmovny i předsednictví několika důležitých výborů. Pak může Babišovo hnutí hrát roli ostré opozice, která bude hlídat každý vládní krok. A bude velice důležité, kdo je bude činit.

Je jisté, že premiérem se stane Petr Fiala a ministrem vnitra Vít Rakušan. Dále už jde o spekulace a zprávy ze zákulisí. V kabinetu nepochybně zasedne Zbyněk Stanjura, ale možná by byl užitečnější na dopravě než na financích, kde by se jako odborník na slovo vzatý vyjímal Věslav Michalik ze STAN. Předpokládá se, že vítězové nabídnou dvě vládní křesla Pirátům, což by byla známka vyspělé politické kultury. Důležitý bude i post předsedy sněmovny, neboť ten má třetí pokus při jmenování premiéra. Zvolen bude zaručeně zástupce vítězů.

