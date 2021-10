K výsledkům voleb se v neděli vyjádřil i prezident Miloš Zeman. "Blahopřeji vítězům voleb a všem poslancům, kteří byli zvoleni, bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám a uskupením. Přeji jim mnoho úspěchů v jejich další práci," stojí v prohlášení prezidenta, které na sociální síti Twitter zveřejnil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Krátce po poledni ovšem prezidenta Zemana převezla sanitka intenzivní péče do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Jeho zdravotní stav se v posledních dnech zhoršil, při příjezdu na akutní příjem byl prezident zjevně bezvládný. Jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral následně oznámil, že důvodem hospitalizace jsou komplikace při léčbě chronického onemocnění.

Vítězství ve volbách slaví koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (27,7 procenta hlasů). Hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše skončilo těsně druhé (27,1 procenta hlasů), koalice Pirátů a Starostů třetí (15,5 procenta hlasů) a do Poslanecké sněmovny se dostalo ještě hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okumary (9,5 procenta hlasů).

Pod pěti procenty tak zůstali dosavadní partneři ANO - ČSSD i KSČM. Předseda ČSSD Jan Hamáček i vedení KSČM končí.

Dva kluby pro STAN a Piráty

Piráti a STAN budou podle předsedy Starostů Víta Rakušana o důstojné místo ve vládě. Nehrozí, že by teď STAN začal hamižně požadovat vše, řekl po jednání koaličních partnerů Rakušan. Jaká ministerstva a kolik by jich koalice Pirátů a STAN chtěla, nechtěl přiblížit s tím, že na tahu s nabídkou případných křesel a priorit má být jako první koalice ODS, lidovců a TOP 09. V rozhovoru pro Českou televizi to po jednání odmítl říct i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jaká ministerstva by pro koalici Pirátů a STAN přicházela v úvahu, bude podle Rakušana vycházet z výsledků voleb. "My samozřejmě ctíme, že koalice Spolu bude mít ve vládě nějakou sílu. Samozřejmě, že ctíme, že jediným kandidátem na premiéra je (předseda ODS) Petr Fiala, a to nebudeme nikterak zpochybňovat, zároveň ale chceme důstojné zastoupení v té vládě, které bude umožňovat prosazovat náš program," uvedl Rakušan. Na dotaz, zda jeho koalice v tomto ohledu má stále za priority digitalizaci a vnitro, přitakal. Uvedl také, že jeho ambice vést ministerstvo vnitra nijak tajná není.

Piráti a Starostové se dnes také dohodli, že ve Sněmovně budou mít dva kluby. "Vychází to také z naší koaliční smlouvy, " konstatoval Rakušan s tím, že počet mandátů Pirátů k tomu stačí. Získali pouze čtyři, a to kvůli tomu, že voliči na společných kandidátkách upřednostňovali kandidáty STAN.

"Samozřejmě, že mne to mrzí, ale my jsme byli i v koalici tím terčem premiéra Andreje Babiše i dezinformační scény. Schytali jsme mnoho ran," uvedl k tomu dnes Bartoš. Doplnil, že koaliční program Pirátů a STAN má platit pro celé čtyři roky volebího mandátu. "Pamatuje na to, že máme před sebou čtyři roky ve Sněmovně, a já doufám, že i ve vládě," uvedl.

Klub STAN se podle Rakušana poprvé po volbách v novém složení sejde v pátek, do té doby by se měla odehrát koaliční jednání s koalicí Spolu.

Nejvíce voliče přesvědčil Rakušan

Vůbec nejvíce preferenčních hlasů získal právě předseda hnutí STAN Vít Rakušan (59 792 hlasů). Druhou nejúspěšnější kandidátkou podle počtu hlasů se stala pražská lídryně koalice Spolu a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (48 930), třetí místo zaujal lídr koalice Spolu a předseda ODS Petr Fiala (asi 38 515 hlasů).

U voličů naopak pohořeli - v té době - předsedové ČSSD Jan Hamáček (4 843 hlasů) a KSČM Vojtěch Filip (2 981 hlasů), s velkou přízní voličů se nepotkala ani lídryně pražské kandidátky ČSSD Jana Maláčová (6 405 hlasů). Slabý je rovněž výsledek kandidátů Volného bloku: Hany Lipovské (1007 hlasů), Ilony Csákové (1259 hlasů) i Lubomíra Volného (3955 hlasů). Neuspěli ani další kandidáti tohoto uskupení Jana Bobošíková a frontman skupiny Kamelot Roman Horký.

Ostře sledovaný souboj v Ústeckém kraji vyhrál lídr hnutí ANO Andrej Babiš, který od voličů obdržel 38 264 preferenčních hlasů. Až třetí skončil předseda Pirátů Ivan Bartoš, který obdržel 14 190 preferečních hlasů.

Skokanem voleb je fyzioterapeutka a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku Michaela Šebelová, která na kandidátce Pirátů a Starostů v Moravskoslezském kraji poskočila ze čtrnáctého místa na první. Z dvaadvacátého na druhé místo se na kandidátce ANO ve Zlínském kraji posunul Radim Holiš.

S rozdílným výsledkem kandidovali dva známí sportovci: exskokan na lyžích Jakub Janda (9192 hlasů) se do sněmovny dostal, legendární vítěz Velké Pardubické Josef Váňa (2619 hlasů) nikoli. Další zajímavostí voleb byl pak rodinný souboj bratrů Okamurů: překladatel Hayato, který kandidoval za lidovce v koalici Spolu, obdržel v Praze přes 24 tisíc preferečních hlasů, což je asi o sedm tisíc více než výsledek jeho mladší a známějšího sourozence Tomia.

"Své místo ve sněmovně přijímám s obrovskou pokorou. Stát se poslancem pro mě znamená sloužit lidem, i těm, kteří neměli v životě tolik štěstí. Pro mě jako pro křesťanského demokrata je to pro mě zásadní," uvedl pro Deník Hayato Okamura.

V Poslanecké sněmovně nově zasedne nejvíce žen od vzniku České republiky, když budou tvořit celou čtvrtinu z 200 poslanců. Dosud nejvíce žen bylo přitom zvoleno v letech 2010 a 2017, kdy jich uspělo 44.

Memorandum o vytvoření vlády

Koalice Spolu, která ve sněmovních volbách získala nejvíce hlasů, bude mít v Poslanecké sněmovně 71 křesel, druhé ANO obsadí díky změně pravidla přepočtu hlasů 72 křesel a třetí PirSTAN 37 mandátů. SPD získala 20 křesel. Jiné strany se do Sněmovny nedostaly.

Již v sobotu večer uzavřelo Spolu memorandum s koalicí Starostů a Pirátů. Pětice stran chce vytvořit společnou většinovou vládu, požádaly tak prezidenta, aby jednáním o jejím sestavení pověřil předsedu ODS Petra Fialu.

Koalice současně budou jednat o vládě pouze společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. "Co se týče dalšího postupu, budeme se nejřív bavit o programových věcech, abychom se podívali na to, na čem jsme se připraveni shodnout," nastínil budoucí program Fiala, který chce v pondělí požádat prezidenta Miloše Zemana o schůzku.

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš se s prezidentem sešel již dopoledne. Schůzka v Lánech však není součástí povolebních jednání. "Schůzka není o (povolebních) rozhovorech, byla plánovaná. Jak mi sdělil Hrad, rozhovory začnou až ve středu," uvedl Babiš. Jednání trvalo 45 minut a Babiš jej nekomentoval. Jisté ale je, že jej Zeman sestavením vlády nepověřil.

Vysoká volební účast

Letošní volby do Sněmovny přitáhly k volebním urnám 65,43 procenta voličů. Proti předchozím volbám v roce 2017 jich přišlo zhruba o 320 tisíc víc a odevzdali přes 5,37 milionu platných hlasů. Letošní účast, pokud jde o sněmovní volby, byla třetí nejvyšší. Vyšší byla v roce 1998 (74 procent) a v roce 1996 v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR (76,4 procenta).