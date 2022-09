Helena Vitková (86), důchodkyně, bývalá vedoucí pošty

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Chyběla tu škola hlavně mladým lidem, proto její otevření vítáme a mohlo by to i ovlivnit volby. Věřím současnému vedení obce, je ověřené a lidi jsou spokojení. Vrátí se určitě i setkávání seniorů a pořádání zájezdů do termálních lázní.