„Způsob využití areálu bývalé plicní léčebny na Hrudkově je pro další rozvoj města velice důležitý,“ říká lídr KDU-ČSL Michal Kulík. „To, co na místě dnes chátrajících budov jednou vznikne, bude dominantou této lokality se zásadním vlivem na využití celé městské části Hrudkov.

Svou polohou, jedinečností ovzduší díky proudům alpského vzduchu je místo přímo předurčeno pro využití k ozdravným, lázeňským a léčebným účelům. Umím si zde ale představit i příjemné bydlení pro mnoho lidí. Město nemůže majiteli areálu, Nemocnici České Budějovice, a.s., diktovat co s ním, ale má určité nástroje k tomu, aby mohlo ovlivnit, co na místě hrudkovské léčebny mít nechce. To je slušná pozice pro další jednání a hledání řešení, akceptovatelné všemi stranami.“

„Hrudkovský areál je velké sousto a opravdu dlouholetý problém,“ dobře ví místostarosta Jan Straka, který stojí v čele kandidátky Občané pro Vyšší Brod s podporou Starostů. „Vlastně ani kraji se za ta léta nepodařilo najít vhodné řešení. Je otázkou, jestli dál hledat investora. Jde o to, jestli se v dnešní turbulentní době vůbec někdo takový najde. Anebo se vydat jiným směrem.“

Ohledně dalšího využití areálu míní: „V případě prodeje investorovi nemá smysl areál nijak dělit, ale prodat ho celý, aby to mělo pro zájemce smysl. V tom případě je třeba pracovat s tím, že je vědci prokázáno, že ovzduší na Hrudkově je opravdu zdraví prospěšné. Pak by byl areál pravděpodobně z většiny srovnán se zemí, protože stav velké části budov je opravdu špatný. Nebo proč se nezaměřit na bydlení? Pokusit se využít bytovky, u kterých je to možné. A zbytek areálu nahradit novou výstavbou. Nabízí se parcely na rodinné domy. Tím by se vrátil do Hrudkova život. Pak by mohly hrát kraj i město ve využití Hrudkova přímou roli. Je nutné vyřešit ale spoustu dalších věcí, protože např. jen demolice by se vyšplhala do desítek miliónů. Je to opravdu velké sousto.“

Nevyužitá léčebna leží v žaludku opozičnímu Jindřichu Hanzlíčkovi, který vede uskupení Perspektiva. „Dosáhnout toho, aby se s objekty léčebny začalo něco dít, je reálné,“ je přesvědčený.

„V minulosti ji náš starosta odmítl převzít,“ tvrdí. „Psal jsem hejtmanovi, že by se využití našlo. Zájem města o léčebnu by tedy měl dál trvat. Vzhledem ke zdraví prospěšnému ovzduší by se rozhodně měla využít k lázeňským či ozdravným pobytům. Je tam několik pavilonů a 51 bytů. Chce to najít investora ohledně lázeňství. A také areál využít pro bydlení. Hrudkov zaměstnával plno lidí. Pracovní příležitosti v Brodě nejsou, dneska je ubytovnou pro pracovníky v Rakousku. Nikdo se to nesnaží změnit. Hrudkov je část města, se kterou se musí něco dělat. Kraj teď prý připravuje nějakou studii na využití areálu. To je sice hezké, ale pořád je to u nás ve městě. Provozovat areál na Hrudkově musíme mít zájem my.“

Hrudkovský areál chce řešit i čistě dámské uskupení Vize 2022. „Ideální by bylo, kdyby současný majitel našel pro areál nové využití,“ říká lídryně Romana Ouředníková. „Stejně jako v minulosti by se mohl opět stát jedním z významných zaměstnavatelů ve městě a okolí, což město samotné nikdy být nemůže. Pokud však tento záměr nemá, musíme se opravdu vážně snažit získat areál do majetku města a znovu jej oživit, a to i za případnou cenu nutné koupě.“

A jak se dívají ženy na budoucí využití hrudkovské léčebny? „O využití celé lokality bude muset proběhnout debata mezi zastupiteli a občany města. V územním plánu se povedlo schválit, že tato lokalita zůstane jako celek obklopená zelení. Dovedu si zde představit lázeňský komplex s parkovými úpravami a úžasným bydlením. V dnešní napjaté době však nebude vůbec jednoduché najít pro tak velký areál silného investora. Obnovit nemocniční režim se asi již nikdy nepodaří, a tak bude lokalita také zatížena částkou za budoucí demolici a asanaci původního areálu. To by nás však nemělo brzdit v tom, nechat tento areál znovu rozkvést. Hlavní potenciál vidím zejména ve využití stávajících prázdných bytových a panelových domů pro bydlení.“