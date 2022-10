Tomáš Novák, 43 let, Společně pro Krumlov

Tomáš Novák, 43 let, Společně pro KrumlovZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) V prvé řadě chci zdůraznit, že naším cílem je podpořit trvale bydlící, nikoliv budoucí pronajímatele. Ke zvýšení možnosti bydlení povede několik kroků. Prvním z nich bude schválení nového územního plánu, ale ten sám o sobě nestačí. Město musí samo vytvářet konkrétní a hmatatelné podmínky pro rozvoj bydlení, jako to vidíme v okolních obcích. Důležitý je pak skutečný zájem radnice o obyvatele města. Město, to jsou především jeho obyvatelé, bez nichž by město nebylo městem.

2) Pořizovací cenu bydlení lze snížit využitím nemovitého majetku, který město dnes vlastní, např. výstavbou na vlastních pozemcích nebo vkladem městských pozemků do bytového družstva. Další úspory pak přináší dobře nastavené zadání, od podmínek soutěže na zhotovitele stavby až po kvalitní technický dozor při realizaci. Důležité je, aby záměr od začátku do konce realizovali zkušení odborníci, a ne někdo, kdo se to na nás bude teprve učit. Vyšší příjmy z daní díky zvýšenému počtu trvale bydlících by jim umožnily poskytnout další úlevy, např. za svoz odpadů.