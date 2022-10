Zuzana KyselováZdroj: DeníkÚzemní studie lokality je na světě, zahájit tam stavební práce bude možné až po schválení nového územního plánu Českého Krumlova, což má nastat už o nadcházejícím podzimu. Podle studie to vypadá, že by se nová čtvrť Nový Dvůr mohla stát velmi příjemným místem k bydlení. Konference o brownfieldech, která se konala v Krumlově, zabrala. Zájem o lokalitu projevilo již více než dvě desítky investorů. Volební kandidáti se shodují, že udělají vše pro to, aby tamní bydlení nebylo jen pro bohaté, tak to vypadá opravdu nadějně.