Do voleb šla znovu i odvolaná starostka Rožmberka nad Vltavou. Sečtení hlasů v Rožmberku nad Vltavou ukazuje, že další vývoj ve vedení města bude zajímavé sledovat. Do voleb se totiž v čele svého uskupení ROŽMBERK PLUS opět zapojila bývalá starostka Lenka Schwarzová, kterou zastupitelé v listopadu roku 2020 odvolali z funkce z důvodu, že údajně obchází zastupitelstvo a se zastupiteli nekomunikuje. ROŽMBERK PLUS nyní v sedmičlenném zastupitelstvu získalo tři mandáty, po dvou mandátech pak PRO ROŽMBERK v čele se starostou Bohuslavem Čtveráčkem a uskupení SNK Rožmberk – Přízeř vedené Veronikou Krotkou. Nejvíc hlasů od voličů, a to 62, obdržel Bohuslav Čtveráček, ale hned za ním 61 hlasů Lenka Schwarzová. Vzájemná komunikace mezi zastupiteli asi nebude jednoduchá.

Starostou už 32 let

Dolní Třebonín má raritu. Starostu, který vede obec už 32 let s jednou čtyřletou přestávkou a do čela kandidátky STAN se ve svých 70 letech postavil i pro letošní volby. Také letošní komunální volby vyhráli s velkým náskokem STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, za které kandidoval. Získali 48,42 procenta hlasů. Nicméně nevětší počet hlasů obdržel Václav Drška na 4. místě, tak se ještě uvidí, kdo obsadí starostenský post.

K urně na krumlovském náměstí doprovázely voliče k volbám muzika a tanečníci

Věžovatá Pláně se opět pyšní vysokou účastí a odpovědností voličů

Voliči ve Věžovaté Pláni opět nezklamali. Věžovatá Pláně je tradičně vesnice s nejvyšší volební účastí na Českokrumlovsku. Při minulých komunálních volbách tam k volebním urnám přišlo 88,03 procenta voličů. Letos to bylo o něco méně, ale přesto je účast 84,3 procenta úžasná. Tady o hlasy usilovali tři uskupení a vyhrálo KDU-ČSL. Obec není velká, má 121 voličů.

Největší přebírací místo na jihu Čech je v Českých Budějovicích, které má na starosti 176 okrsků. Druhé největší místo se 113 okrsky je v Táboře. Třetí je přebírací místo v Jindřichově Hradci se 104 okrsky. Naopak nejmenší přebírací místa se čtyřmi okrsky jsou v Českých Velenicích a Horní Plané.

Specialitu měli také v Soběnově

Tam už je ohledně zastupitelů jasno.Ve volbách kandidovalo devět lidí do sedmičlenného zastupitelstva, avšak každý sám za sebe. Jejich jména jsou po sečtení již daná. Jsou to František Ertl, Michael Řepa, Josef Šedivý, Josef Čabela, Roman Grznárik, Jaroslav Prommer a Lucie Finková. Nejvíc hlasů 102,17 získal dosavadní starosta Josef Čabela. Také tady chodí hodně voličů k volbám, i když letos jich bylo o něco méně než před čtyřmi roky. To byla volební účast 73,38 procenta, zatímco nyní 69,49 procenta.