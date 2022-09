Ve Vyšším Brodě však ano. Ve volbách zde zvítězila opozice v podobě PERSPEKTIVY s Jindřichem Hanzlíčkem v čele. PERSPEKTIVA se nyní raduje ze zisku osmi mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Sdružení STAN, které vede místostarosta Jan Straka a na druhé pozici za ním je dlouholetý starosta Milan Zálešák, obdrželo pět mandátů. Jeden mandát náleží KDU-ČSL a jeden mandát má také ženské uskupení VIZE 2020.

Sečtení hlasů v Rožmberku nad Vltavou ukazuje, že další vývoj ve vedení města bude zajímavé sledovat. Do voleb se totiž v čele svého uskupení ROŽMBERK PLUS opět zapojila bývalá starostka Lenka Schwarzová, kterou zastupitelé v listopadu roku 2020 odvolali z funkce z důvodu, že údajně obchází zastupitelstvo a se zastupiteli nekomunikuje. ROŽMBERK PLUS nyní v sedmičlenném zastupitelstvu získalo tři mandáty, po dvou mandátech pak PRO ROŽMBERK v čele se starostou Bohuslavem Čtveráčkem a uskupení SNK Rožmberk – Přízeř vedené Veronikou Krotkou. Nejvíc hlasů od voličů, a to 62, obdržel Bohuslav Čtveráček, ale hned za ním 61 hlasů Lenka Schwarzová.

Ve Větřní podle očekávání zvítězila ČSSD s lídrem a starostou města Antonínem Krákem. V sedmnáctičlenném zastupitelstvu získala sedm pozic. Tady bude složení zastupitelů poměrně pestré. Čtyři budou z NEZÁVISLÝCH vedených Jaroslavem Vojtíškem, tři dostane Volba změny, po jednom KSČM, SNK – Společně pro Větřní a ODS.