VIDEO: Do voleb v Koruně jdou hned tři strany, vyhraje změna či tradice

Zdroj: DeníkDvacetiletou praxi v komunální politice má lídr Sdružení nezávislých kandidátů a současný starosta Milan Šindl (48). Pokud by obstál i v letošních volbách, hodlá dokončit rozpracované projekty a pracovat dále pro lidi. „Za zásadní považuji udržet obnovenou školu a dále ji rozvíjet,“ řekl.

Volby podle něj rozhodnou spokojení, či nespokojení obyvatelé a výsledek si netroufne odhadnout. „Plány máme jasné, pokračovat v rozdělaných projektech pro lepší život v obci,“ naznačil.

Sport i kultura

Za důležité investice považuje opravu Domu kultury a sportu z roku 1973, který byl na konci životnosti. „Povedlo se zateplení, věnovali jsme se energetické udržitelnosti, je vytápěný plynem, takže budeme muset řešit tuto situaci,“ popsal Štindl. Zázemí zde našel úřad i sportovci. Třeba je upravit ještě druhé podlaží s bytem.

Obec provozuje i vodovod a kanalizaci. „Věnujeme se obnově vodohospodářské infrastruktury, udělala se čistírna odpadních vod a vyměnili se stovky metrů potrubí,“ zmínil starosta.

Kdo chce vést vaši obec na Českokrumlovsku? Deník přináší kandidátky

Realizují se opravy komunikací, osvětlení i chodníků. Nových vozů se dočkali hasičské jednotky i technické služby. „Opraven byl i park před poštou a obecní restaurace v Rájově, kde jsme zřídili i nový zvon na ovládání,“ doplnil. V následujícím období plánují doplnění inženýrských sítí. „Máme hotový projekt, chceme žádat o dotace,“ sdělil Štindl s tím, že má jít o doplnění kanalizace, vodovodu i osvětlení u koupaliště. „Potom lze zajistit přísun kvalitní vody do požární nádrže a využívat ji ke koupání,“ vysvětlil.

Uskupení Nezávislí pro Zlatou Korunu, Rájov a Plešovice je podle lídra kandidátky číslo 1, učitele Jaroslava Krále (40), součástí komunální politiky již dvanáct let.

Důležitá je škola

Stěžejní věci pro obec a její obyvatele se podle něj odehrávají nyní. „Jde právě o otevření základní školy po 25 letech, obnova školy byl jeden z hlavních bodů, z mnoha hledisek jde o nejvýznamnější událost pro obec. Pak jsou to klasické investice jako dobudování kanalizace, rekonstrukce domu kultury a sportu a další investice do občanské vybavenosti, dětské hřiště, multifunkční sportovní hřiště, vše pro zlepšení života obyvatel v obci,“ naznačil.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Mezi priority tohoto sdružení patří mimo jiné řešení pravidel těžby v lomu Plešovice, vybudování zázemí pro kulturní a společenské akce u řeky v Rájově, řešení vybudování chodníku ze Zátiší do Plešovic, rozvoj kulturních a sportovních aktivit a jiné.

Je třeba změna

Podobné vize má i třetí kandidující strana – Hnutí pro harmonický rozvoj v čele se živnostníkem Václavem Vysokomýtským(38). Je toho názoru, že je ve vedení obce po letech už nutná změna. „Koruna je obec specifická tím, že se zastupitelstvo léta nezměnilo. Je čas na změnu. Bavili jsme se s lidmi na sousedském setkání. Spousta z nich by ji uvítala, ale jde o to, jestli pro to něco udělají,“ podotkl.

Jeho spolustraník, vedoucí kulturního centra v Krumlově Martin Zeman (39), dodal, že důležité je řešit koupaliště. „Je v opravdu hrozném stavu, koupat se v něm nedá, považuji ho za ostudu,“ přiblížil.

VIDEO: Ve Zlaté Koruně po 25 letech otevřeli školu, zapsalo se 11 prvňáčků

Zaměřit se chtějí i na rozvoj mládeže, aby se měla kde scházet. Schází jim i další věci. „Současní zastupitelé nechtějí dělat nic nového, jsou konzervativní, nejsme spokojení s jejich prací,“ míní. Rádi by v kulturním domě pořádali koncerty, divadla i promítání. „Dá se toho hodně zlepšit a změnit, kulturní život je mrtvý, chybí občanská vybavenost, hřiště mají nedostatky a podobně,“ poznamenal Vysokomýtský.

„Chtěli bychom také obnovit ordinaci praktického lékaře, máme tu mladé lidi i seniory, kteří by ji využívali, a zachovat celoroční provoz obchodu,“ uvedl Václav Vysokomýtský.

VIDEO: Do voleb v Koruně jdou hned tři strany, vyhraje změna či tradice

Náves v Rájově podle nich stále čeká také na dotažení i vybavení. „Chtěli bychom moderní hřiště s atrakcemi, inspirovat se v okolí, i multifunkční sportoviště pro dospělé,“ uzavřel Zeman.

Z historie Zlaté Koruny

* Zlatá Koruna (původně Svatá koruna, německy Goldenkron, lat. Sancta Corona) je obec ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova. Podle posledního sčítání obyvatel zde žije 786 lidí. Dělí se na tři místní části Zlatá Koruna (Horní a Dolní), Plešovice a Rájov. Nachází se zde bývalý středověký klášter Zlatá Koruna.

* S klášterem cisterciáků je spjat i vznik obce, byl založen v roce 1263 králem Přemyslem Otakarem II. Vydržel i nájezdy husitů v roce 1420, svůj majetek museli i později v 15. a 16. století obyvatelé kláštera hájit před agresivními Rožmberky. Nakonec jej však zrušil císař Josef II. v roce 1785. Hlavní chrám se stal farním, svatyně byly uzavřeny a došlo k ustanovení vsi Zlatá Koruna, panství získali Schwarzenberkové.

* Od roku 1908 se začalo pracovat na obnově kláštera.

* Vesnice se postupem času rozvinula v obec a její novodobá část se rozrostla vysoko nad řekou v blízkosti vlakového nádraží.