V sobotu odemknou Vltavu, v kempu bude pivo a muzika. Pobavíte se ale i jinde

Na tradiční odemykání Vltavy do Českého Krumlova vyrazí v sobotu vodáci z celé republiky. Počasí jim bude přát, bude azuro a teploty se odpoledne vyšplhají k téměř letním 23 °C. Program začíná v kempu Krumlov u Trojice v 10 hodin. Kdo vodu nemusí, může vyrazit třeba na koncert do kostela nebo s dětmi na loutkové divadlo do Depa.

Z minulých ročníků odemykání Vltavy v kempu Krumlov. Letos počasí bude vodákům přát, má být 23 °C a slunečno. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová