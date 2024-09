Na trnité cestě k vytouženému projektu vstupovaly Taušovi do cesty nejen útrapy se sháněním peněz, ale také nikdy nekončící úvahy nad tím, jakými způsoby lze Amerikánku vůbec prezentovat publiku. Vybrat jeden, ten správný, nebylo dle režiséra, pro nějž se látka stala doslova osobním posláním, snadné. Výsledek je však se vší pokorou ohromující.

| Video: Youtube

Nezasvěceným, pro něž je Amerikánka neznámou: Viktor Tauš stojí mimo jiné za seriály České televize Vodník (2019) a Zrádci (2020). V mládí propadl heroinové závislosti a žil několik let jako bezdomovec. Právě na ulici – na pomyslném dně společenské hierarchie – potkal skutečnou Amerikánku, která mu začala vyprávět svůj spletitý příběh: příběh o životě v socialistickém děcáku, o tom, jak neustále utíkala, jak ji nikdy nezlomili a jak se mermomocí snažila dostat se do Ameriky za otcem s vizáží superhrdiny. Ten samý příběh nyní konečně ožívá i na velkém plátně. Nadějeplná síla dívčina osudu jako by Viktora Tauše držela přese všechny pády nad vodou, znovu ho stavěla na nohy a dokázala ho navzdory všem nezdarům vrátit zpátky k filmařské dráze, jejíž vrchol Amerikánka představuje.

Jako tvůrce Amerikánce věrně sloužil, a její filmová verze podle toho také vypadá. Je to snímek osobitý a nepodlézavý, nabitý energií, zvláštně komplexní, pohromadě držící více skrze emocionální sféru a metodu volné asociace nežli pevnou lineární strukturu. Není to o začátku, prostředku a konci, dokonce ani náznakově. Má-li být Amerikánka jiná – jakože taková nejspíše byla i v reálu – ať je! Sám Tauš k filmu podotýká, že „tlačí diváky k tomu, aby vypnuli levou hemisféru.“ S tím nelze nesouhlasit. Emocionální úder Amerikánka vyvolá bez ohledu na věk: děti v ní naleznou neohrožený vzor, dospělí možná obraz vlastní mladické dychtivosti.

Režisér se zaměřuje primárně na vytvoření funkčního konceptu, jak příběh vyprávět a zůstat poctivý ve vztahu k jeho významu. S odvahou zvolil silně stylizovaný tvar, jehož pojetí nepodléhá zákonům racionálna, ale zároveň se nevzdaluje realistickým konvencím, s nimiž jako (původně) dokumentarista pracuje. Amerikánka je vystavěna přes různá časoprostorová patra, specificky kontrastující odlišnými schématy barev, mající za cíl znázorňovat proměnlivá vnitřní rozpoložení hlavní hrdinky, stejně jako vést diváckou pozornost.

Za omračující estetikou díla, která už prvními záběry trkne do očí, stojí kameraman Martin Douba a vedoucí výpravy Jan Kadlec. Výtvarný koncept fikčního světa v jejich režii podléhá přesnému východisku, jak Amerikánku udržet na jedné straně v její odlišnosti, na straně druhé v její celistvosti. Doubova kamera je silně přítomna jako organický prvek, vedle těla a duše přebírá úlohu jakési třetí části ústřední postavy. 14 mm objektiv, jímž byl nasnímám celý snímek, zase deformuje prostor a společně s tím otevírá rozmanitou škálu přístupů k realističnosti.

Amerikánku ztvárňují celkem tři herečky: v dospělosti, z níž se přenášíme do dívčiny mysli „zpátky v čase,“ je to vyzrálá Pavla Beretová, v období mladické rebelie Julie Šoucová, v dětství pak Klára Kitto, jejíž výraz Amerikánce sedí snad vůbec nejúderněji. Obsazení je vůbec skvostné: drobné, přitom nepřehlédnutelné role zde zastávají Lucie Žáčková, David Novotný, Klára Melíšková či Zuzana Kronerová. Nutno dodat, že pro natáčení si Viktor Tauš vybral také na osmdesát dětí z dětských domovů, s nimiž tvůrci třičtvrtě roku poctivě zkoušeli a vytvářeli pouto rodinné pospolitosti, jež je z výsledku úžasně cítit. Divadlo Jatka 78 uvede v říjnu ještě speciální představení Snowflakes: Živý trailer k filmu Amerikánka, kde můžete Taušovu „dětskou partu“ vidět zazářit naživo.

Právě problematice dětských domovů se Amerikánka pod povrchem své stylizace s pozorností sobě vlastní věnuje. A leč závěrečný dovětek působí v kontextu celku trochu nadbytečně, podaří-li se díky Amerikánce vedle oněch natažených kolejí k dětským domovům vystavět také pevnou cestu, či alespoň rozvířit všeobecnou diskusi, pak to mělo smysl. Nevznikl navíc jen heslovitý plakát, nýbrž vynikající audiovizuální obsah, nejen v tuzemsku těžko hledající srovnání.

Je ohromná škoda, že Česká filmová a televizní akademie vyslala do boje o Oscara namísto Amerikánky mnohem tendenčnější a senzacechtivější Vlny. Biják je to sice dobrý a záslužný, nicméně ve světě neprorazí ani tématem, natož stylem, snažícím se jít ve stopách hollywoodských šablon na heroická dramata v dobovém kabátku. Šance Amerikánky by byly o poznání větší už pro její stylistickou i tematickou otevřenost. Navíc by nebylo jedinečnějšího finále, než kdyby na své cestě přes oceán doputovala až k zisku zlatého panáka. Co se dá dělat…

Cílovou páskou kin Amerikánka proběhne již 26. září, tak jí běžte zatleskat. Potřebuje to!