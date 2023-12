Předně je to Scorseseho neutichající nadšení věčného dítěte, jímž i po osmdesátce stále překypuje, jak napoví již úvodní obraz indiánů poletujících ve víru tryskající ropy. Se zjevením božského nápadu je záhy jasno: THIS IS CINEMA! A není to jen způsob vyprávění, nýbrž i vědomí osobního nasazení, s jakým Scorsese k látce přistoupil, co zde rozhoduje. Jako by si ostřílený bard na sklonku kariéry řekl, že je načase naplnit poslání filmaře a přinést šokující zprávu o stavu světa. Nutno uznat, že jde o poslání hodné obdivu. Scorsese totiž vytvořil živý pomník vražděným Osedžům, na něž společnost dávno zapomněla. Navzdory úmorné délce ho natočil bez vleklých frází a patosu. Naopak nadhledem i černočerným humorem se Zabijáci rozkvetlého měsíce mohou vřele pyšnit. Navíc vedle sebe stojí dvě skutečné hvězdy stříbrného plátna, DiCaprio (Letec, Vlk z Wall Street) a De Niro (Taxikář, Zuřící býk), což je kombinace snů.

DiCapriův (anti)hrdina je ukázkovým primitivem. Rádoby tragikomická figurka na poli zločinu jen díky svému představiteli nesklouzla k sebeparodii. Zato De Nirův všem přející „strýček“ skrývá za maskou dobráka nevyřčenou hrůzu. S respektem vůči oběma neselhávajícím miláčkům publika je třeba předeslat, že jsou tentokrát herecky mírně zastíněni objevem roku – úchvatnou Lily Gladstone, jejíž charisma se potkává s přirozeným tajemstvím tváře.