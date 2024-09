S koncem léta nastal čas zhodnotit, co se během prázdnin událo v českých kinech. Nebo spíš neudálo. Programy multiplexů byly sice tradičně plné, ale filmů, jimž by publikum mělo věnovat zvýšenou pozornost, by se stěží napočítalo na prstech jedné ruky. Nejzajímavější dramaturgii tradičně přinesla Letní filmová škola v Uherském Hradišti, letos navíc slavící jubilejní ročník s číslem 50.

Červencovou bitvu kvalitou i počtem návštěvníků jednoznačně vyhrálo pokračování oscarového V hlavě (2015) z dílny studia Pixar. Obavy z prokletých dvojek se naštěstí nenaplnily a Pixar hrdě uhájil své prvenství v tvorbě animovaných filmů pro všechny generace. V hlavě 2 se oproti prvnímu dílu vedle známých tváří, tedy Radosti, Smutku, Hněvu, Znechucení a Strachu, rozrostlo o nové emoce, které řídí mysl nyní pubertou cválané Riley. Zápletku netřeba prozrazovat, opět je v ní nápad, humor a také nosná úvaha s přesahem do psychologie současné mládeže zmítané úzkostmi. Z české produkce rezonoval především Zápisník alkoholičky (s Terezou Rambou v hlavní roli) a pozornost si vydobyla i novinka Jiřího Havelky (Vlastníci, Mimořádná zpráva) Zahradníkův rok na motivy díla Karla Čapka.

| Video: Youtube

Vlny a Světýlka: první posádka pluje hrdinně vpřed se vztyčenou vlajkou vítězů, druhá na rozbouřeném moři zápasí s nepřízní osudu. Zatímco totiž senzacechtivé Vlny i po třech týdnech plní sály, sbírají vesměs příznivé recenze a ČFTA (Česká filmová a televizní akademie) je před pár dny dokonce vyslala do klání o Oscara za nejlepší zahraniční film, komorní Světýlka s necelou tisícovkou návštěvníků o svou pozornost jen stěží bojují a pomyslný zápas Davida s Goliášem jasně prohrávají. Masivní marketingová kampaň tvůrců Vln se ukázala být dokonalou distribuční strategií, jíž pomohlo i přesné načasování. Film pojednávající o srpnu 1968 si premiéru odbyl na karlovarském festivalu, ovšem do kin vstoupil téměř přesně na výročí sovětské okupace. Od začátku je to dílo ostře sledované, vítané diváky a velebené i ze stran politiků; speciální projekce pro členy vlády a prezidenta republiky byl od Jiřího Mádla další skvělý tah, jak si zajistit ohlasy. To Beata Parkanová, režisérka a scenáristka Světýlek, se bude muset zřejmě spolehnout leda na publikum okrajové, věrné artové produkci.

Světýlka jsou malý film, bohužel až příliš malý, tudíž davy by nejspíš nepřitáhly ani ve chvíli, kdy by zrovna žádné „Vlnobití“ neprobíhalo. Příběh sleduje pětiletou Amálku (úžasná Mia Bankó), která během jednoho letního odpoledne začne vnímat vztahovou krizi svých rodičů. Oporou a jistotou se jí stávají prarodiče v podání dobráckého dědy Martina Fingera a jízlivé babičky Veroniky Žilkové. Autorka Beata Parkanová používá čistých filmových prostředků k dosažení hloubky i celistvosti tvaru. Je s podivem, s jakou nenuceností nazírá dospělý svět očima dítěte, aniž by sklouzávala ke kýči či nanicovatosti, a oproti svým dvěma předchozím dílům také k moralitě. Světýlka fungují, jen po nás chtějí, abychom přistoupili na jejich hru se sevřeností vyprávění a stylu. Proč by ne? Když tak učiníme, odmění nás sic skromným, avšak rozhodně vkusným zážitkem bez efektů. Vlny oproti Světýlkům rozhodně tak čisté nejsou.

Československo, 60. léta: „Vážení posluchači, zapněte své přijímače, hlásí se vám redakce mezinárodního života. Máme pro vás důležitou zprávu…“ I tak by šlo uvést novinku Jiřího Mádla, který se již potřetí postavil za kameru jako režisér a scenárista, a potřetí také uspěl. Za tři týdny od své premiéry zhlédlo Vlny v kinech bezmála 350 tisíc tuzemských diváků. Z hlediska komerčního se jedná o režisérův dosud nejúspěšnější počin, jenž navíc silně rezonuje v mediální sféře. Zasteskne se jen, že Mádlovy dva předchozí filmy – Pojedeme k moři (2014) a Na střeše (2017) – jsou v porovnání s velkolepě pojatým a tematicky poměrně těžkopádným snímkem mnohem uvolněnější a prostší, a zpětně o to půvabnější.

Vlny s dramatickou tenzí zaznamenávají zlomové události let 1967/1968. Hlavní hrdina Tomáš (Vojtěch Vodochodský) nastupuje pod vlivem okolností do Československého rozhlasu jako řadový technik. Stává se členem prestižní redakce mezinárodního života, což zásadně mění jeho společenský pohled a postavení. Postupně vplouvá do zavedeného kolotoče novinářské práce a seznamuje se s jednotlivými členy redakce: Jiřího Dientsbiera hraje Vojtěch Kotek, Luboše Dobrovského Martin Hoffmann, Věru Šťovíčkovou Táňa Pauhofová. Nad vším bdí charismatický Stanislav Majer v roli vycházející hvězdy rozhlasového vysílání Milana Weinera. Vedle práce musí Tomáš čelit neustálému strachu o svého mladšího bratra Páju, jehož budoucnost se stává motivací veškerého Tomášova jednání.

Mádlova režie je nesmírně sebevědomá a obratná. Absence studia na FAMU je pro něj, zdá se, spíše výhodou. To, co běžně nazýváme filmovým řemeslem, ovládá se stoprocentní jistotou a jeho Vlny jsou po této stránce na výši. Od prvních záběrů slibuje Mádl přitažlivou podívanou v hollywoodském duchu. A tento slib dodrží. Má velký cit pro rytmus a dynamiku, které jsou u takového typu příběhu nezbytné. Hned zkraje dosáhnou Vlny pocitu intenzivního napětí při scéně policejního rozehnání protestního shromáždění studentů dožadujících se světla na strahovských kolejích. Kamera, střih, zvuk, všechno funguje, jak má. Své zastoupení zde najde i umělá inteligence, konečně využitá s nosným účelem (kolorizace archivních záběrů). Také produkčně jsou Vlny neošizené a zajištěné vskutku velkoryse. Vysoký rozpočet je před kamerou opravdu vidět, což v lokálních podmínkách ne vždy platí za samozřejmost.

Nepějme však příliš mnoho chvály tam, kde jí ve skutečnosti tolik není. I když jsou Mádlovy Vlny divácky vděčné, tematicky záslužné a jako celek jsem si je užil, nemohu opomenout zásadní trhliny, které spatřuji zejména v jejich schematičnosti a snaze se za každou cenu líbit. Dobro, zlo, hodní, špatní, vše je na šachovnici předem jasně rozehráno. Mádl kupříkladu zcela opomíjí fakt, že ani postavy samotných, později po zásluze vyznamenaných novinářů nebyly lidsky černobílé. V případě Vln jsou reální hrdinové ukázáni sice jako sympatičtí a odvážní (jací jistě byli), ale v celkovém vyznění jsou to zidealizované, z dramatického hlediska zbytečné, jednotvárné figurky, hrdinně vystupující proti balvanu zla. Třeba samotný šéf redakce Milan Weiner byl v reálu kovaný komunista a nadšený podporovatel politiky jedné strany po roce 1948, což scénář ani náznakem nepřipustí. Stejně tak, leč na opačné straně, stojí ve Vlnách celé Československo, jež je zde prezentováno coby jednolitý svět temné síly, pro normální život takřka neobyvatelný. Pochopitelně nechybějí ani klišé jako kladná postava bezdůvodně se změnivší v zápornou či nikam nevedoucí milostné vzplanutí mezi Tomášem a Věrou.

Režisér v jednom z rozhovorů přiznal, že ho rok 1968 vlastně vůbec nezajímal a primárně chtěl vytvořit dílo, jímž by zaujal mladou generaci. To je jistě v pořádku. Dostat mladé do kin na něco, co se pohybuje mimo monopol americké studiové výroby, je dnes skoro nemožné. Úctyhodné je i to, že Mádl obohacuje všeobecné povědomí o roku 1968 pohledem z jiného soudku. To ale nesmí zastínit plochost s jakou k tématu přistoupil. Oproti Pojedeme k moři a Na střeše jako scenárista nenalezl nápad, s nímž by námět atraktivně otevřel, a raději šel na jistotu. Díkybohu, že jako režisér má navrch a nelehké břemeno zvládl ukočírovat a vybalancovat tak, že z něj nevznikla jen plochá edukace pro školy, nýbrž plnokrevné vyprávění, které chytne, napne i dojme. Že se na jeho popularitě sveze celá „vlna pravdoláskařů“ je věcí druhou.

Na závěr nelze opomenout čerstvý výsledek hlasování České filmové a televizní akademie, jež se rozhodla vyslat Vlny jako českého zástupce do boje o Oscara. Další promarněná šance! Ani vynikající Zátopek (2021), ani průměrní Bratři (2023) neměli v oscarové hře bůhvíjaké naděje na úspěch. Stejně jako v jejich případě, i u Vln se jedná o model výpravného historického filmu s prakticky nulovým potenciálem k vývozu do zahraničí. Heroizovaných, hollywoodsky vyprávěných příběhů v dobovém kabátku dokáží Američané vyprodukovat sami ročně hned několik, tak proč by si jeden z nich, navíc z Evropy, vpustili na domácí distribuční trh? Marná sláva, ČFTA zaspává dobu a namísto filmařsky progresivní a tematicky zeširoka otevřené Amerikánky režiséra Viktora Tauše vyšle do boje o zlatého panáka lokálně svázané a pro úspěch vypočítané Vlny. Jen proto, abychom se za pár měsíců dozvěděli, že neprojdou ani do nominací…